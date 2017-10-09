15 октября 2017 г. в культурно-образовательном пространстве Охта Lab стартует курс историка архитектуры Ксении Малич «Краткая энциклопедия Ар Деко». В новом цикле лекций пойдет рассказ о самом ярком направлении в архитектуре XX века и его особенностях в США, Великобритании, Франции, Италии и СССР.

«Зажатое» между функционализмом и ретроспективной неоклассикой, Ар Деко было одновременно исполнено блеска и отчаяния. Зодчих Ар Деко в отличии от представителей авангардных архитектурных течений не интересовала социальная полемика, их проекты прославляли могущество коммерческих корпораций, оккупировавших нью-йоркский Манхэттен. Гедонизм помогал забыть об ужасах недавно пережитой войны, о финансовых прогнозах, сулящих скорый экономический кризис, о городском одиночестве и отчуждении. Джаз, кабриолеты, пятизвездочные отели, путешествия на океанских лайнерах – вот атмосфера, которую оформляло Ар Деко повсеместно (за исключением, быть может, Советского Союза). Однако у американской, европейской и советской версий Ар Деко были свои характерные особенности. О них и пойдет речь в новом курсе, подготовленном специально для Охта Lab.

#ОхтаTalk: Краткая энциклопедия архитектуры Ар Деко. США

15 октября, 14.30

В конце 1920-х – начале 1930-х годов на острове Манхэттен началась настоящая высотная гонка. Архитектурные фирмы шпионили друг за другом, пытаясь заранее узнать высоту здания, которое строят конкуренты, и превзойти их хотя бы на несколько метров. Небоскребы появились в США задолго до возникновения Ар Деко, а высотные рекорды 1930-х уже давно побиты. Но период между войнами в американской архитектуре стал временем ярких и смелых открытий, грандиозных амбиций и быстрых разочарований. О блистательной эпохе американского Ар Деко – в первой лекции цикла.

Входной билет – 350 рублей.

Абонемент на весь курс (5 лекций) – 1575 рублей

Билеты: https://okhtalab.timepad.ru/event/574114/

#ОхтаTalk: Краткая энциклопедия архитектуры Ар Деко. Франция

29 октября, 17.00

Термин «Ар Деко» происходит от называния Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств, проходившей в 1925 году в Париже. Ар Деко никогда не занимал лидирующих позиций во французской архитектуре. Но именно здесь отбирались первые эффектные мотивы, характерные для языка Ар Деко, оттачивались наиболее выразительные приемы, позаимствованные затем европейскими и американскими архитекторами. Кроме того, именно французская версия Ар Деко наглядно демонстрирует, насколько близко это направление было прогрессивным установкам европейского архитектурного авангарда.

Входной билет – 350 рублей.

Билеты: https://okhtalab.timepad.ru/event/574120/

#ОхтаTalk: Краткая энциклопедия архитектуры Ар Деко. Великобритания

14 ноября, 19.30

Если Вы любите британские костюмированные телесериалы, то уже неплохо знакомы и с британским Ар Деко. Действие классических экранизаций «Эркюля Пуаро», «Дживса и Вустера» и многих других фильмов развивается на фоне прекрасно сохранившихся интерьеров 1920-х –1930-х годов. К архитектурному авангарду в Британии относились крайне настороженно. Поэтому за неоманию и модернизм здесь пришлось отвечать Ар Деко. В какие кинотеатры ходила Агата Кристи, как георгианские дома превращались в образцы «стримлайн-модерна» и куда подевалась знаменитая стеклянная лестница из лобби знаменитого отеля «Стрэнд» – в очередной лекции цикла.

Входной билет – 350 рублей.

Билеты: https://okhtalab.timepad.ru/event/574120/

#ОхтаTalk: Краткая энциклопедия архитектуры Ар Деко. Италия и не только

28 ноября, 19.30

Эволюция итальянского зодчества в 1920-е годы в значительной степени была связана с переосмыслением опыта начала века и тех экспериментов, которые были связаны с безграничным наследием итальянской классической архитектуры. В то же время работу итальянских архитекторов этого времени невозможно рассматривать вне контекста политических обстоятельств, связанных с приходом к власти Муссолини. Описывая свои ощущения после осмотра великолепной виллы семьи Некки-Кампильо в Милане, итальянский режиссер Лука Гвандонини заметил: «Когда я смотрел на эту виллу, я вспоминал корабль дураков. Ее построили накануне Второй мировой войны люди, которые все еще наивно думали, что все будет хорошо, верили что будущее принадлежит им».

Входной билет – 350 рублей.

Билеты: https://okhtalab.timepad.ru/event/574177/

#ОхтаTalk: Краткая энциклопедия архитектуры Ар Деко. СССР

5 декабря, 19.30

1920–1930-е годы в истории советской архитектуры – время сложного и драматического эксперимента. Первое послереволюционное десятилетие дало возможность советским зодчим реализовать на практике идеи архитектурного авангарда, разработать язык новой архитектуры. Но уже в 1932 году, после подведения итогов конкурса проектов для Дворца Советов и постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», официальным курсом в архитектуре оказалось освоение классического наследия. Отказ от возможности продолжить поиски, с которыми было связано столько искренних надежд, многими воспринимался как трагедия. Но вместе с тем потенциальные противоречия существовали задолго до 1932 года. О том, какие уникальные предпосылки были у советского варианта Ар Деко рассказ пойдет в последней встрече цикла.

Входной билет – 350 рублей.

Билеты: https://okhtalab.timepad.ru/event/574180/

Лектор курса

Ксения Малич – искусствовед, историк архитектуры, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, куратор архитектурной программы проекта «Эрмитаж 20/21». Автор и куратор выставок, посвященных истории становления европейских архитектурных школ в XX веке, а также мастерам современной архитектуры («Сантьяго Калатрава. В поисках движения», «Архитектура по-голландски. 1945–2000», «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже», «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне»). Автор нескольких десятков научных статей и выставочных каталогов, посвященных вопросам теории архитектуры XIX-XX вв.

ТРЦ «Охта Молл»

Санкт-Петербург, Якорная ул., 5А, 2 этаж, Охта Lab

okhtalab.ru

Тэги: "Охта Lab", Санкт-Петербург, ар деко, архитектура, лекции