Under Armour открывает первый фирменный магазин в Москве

Under Armour, международный бренд спортивной одежды, официально объявил о своей работе в России. В Москве прошло праздничное мероприятие «House of Will», которое посетили известные российские спортсмены, знаменитости, блогеры и журналисты. На мероприятии Джейсон Арчер, вице-президент Under Armour по развивающимся рынкам, рассказал об открытии первого фирменного магазина в России 4 октября.

Первый фирменный магазин Under Armour в России площадью 300 квадратных метров расположен на третьем этаже торгового центра «Метрополис» в Москве. Открытие розничного магазина стало одним из важных шагов компании для того, чтобы обеспечить российских покупателей лучшей спортивной экипировкой и высоким качеством обслуживания.

Магазин в «Метрополисе» предлагает одежду, обувь и экипировку для мужчин, женщин и детей. Магазин является первой торговой точкой в России, где можно приобрести товары Under Armour, помогающие спортсменам добиваться лучших результатов. Сотрудники магазина – квалифицированные специалисты, которые помогут покупателям подобрать идеальный комплект одежды и аксессуаров и дадут индивидуальные рекомендации с учётом особенностей их тренировок.

Маргарита Мамун

С декабря 2016 г. продукция Under Armour официально продаётся в России в онлайн-магазине партнёра марки Lamoda.ru. В последний месяц компания Under Armour активно развивается в России благодаря плодотворному сотрудничеству с Lestate, партнером по оптовым продажам, и Inventive Retail Group, занимающейся мульти-брендовыми розничными магазинами и владеющей магазинами Leap и Streetbeat. Вместе с ООО «ВостокИнвест», партнером по розничным магазинам и спортивным командам, Under Armour планирует активно расти на российском рынке в ближайшем будущем, открывая новые точки продаж.

«Мы очень рады официальному запуску бренда Under Armour в России, одном из наиболее динамично развивающихся рынков спортивных товаров в мире, — отметил Джейсон Арчер, вице-президент Under Armour по развивающимся рынкам. – Выход компании на российский рынок – это важный этап международного развития марки, поскольку мы стремимся помогать спортсменам всего мира добиваться лучших результатов с помощью инновационной экипировки».

На фондовой бирже Нью-Йорка котируются две категории обыкновенных акций Under Armour: акции категории «C» под кодом «UA» и акции категории «A» под кодом «UAA». Более подробная информация об акциях Under Armour доступна на корпоративном сайте компании в разделе «Взаимодействие с инвесторами»: http://www.uabiz.com/investors.cfm.

Тэги: Under Armour, спортивная одежда, фирменный магазин