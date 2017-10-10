Рианна запустила линию косметики Fenty Beauty

Поп-певица Рианна запустила собственную линию косметики Fenty Beauty после многих лет экспериментирования с лучшими косметическими марками и невозможности найти продукты, которые подходили бы для любого типа и тона кожи.

Продукты Fenty Beauty созданы легкими и способными усиливать покрытие, чтобы при этом «кожа выглядела как кожа». Рианна считает, что макияж не должен ощущаться как некое давление или как униформа. Пользующиеся косметикой должны чувствовать себя свободными для риска и осмеливаться пробовать нечто новое или отличающееся от привычного.

Название линии — Fenty (фамилия певицы) — было впервые использовано Рианной год назад, во время показа Fenty Puma, линии одежды и обуви, созданной совместно с немецкой маркой Puma. Тогда же Рианна представила первый продукт макияжа — бронзовый блеск для губ с «голографическим» эффектом.

Линия косметики Fenty Beauty создана в сотрудничестве с подразделением французского конгломерата LVMH, компанией Kendo.

Рианна: «Косметика Fenty Beauty создана для всех: для женщин любого цвета, характера, поведения, культуры и расы. Я хотела, чтобы все чувствовали себя причастными. Это настоящая причина, по которой я создала эту линию«.

В линию косметики Fenty Beauty by Rihanna входят такие продукты как основа под макияж, снимающая блеск и маскирующая поры; матовые и мерцающие карандаши для ретуширования, маскировки и контурирования лица 20 оттенков; пудра-хайлайтер; блеск для губ; а также различные кисти — для нанесения основы под макияж, для нанесения хайлайтера, удобные складные кисточки для подкрашивания; матирующая пудра и матирующие салфетки.

www.fentybeauty.com

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