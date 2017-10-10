Ужин часовой марки Greubel Forsey

5 октября 2017 года в ресторане «Воронеж» состоялся торжественный ужин часовой компании Greubel Forsey.

Специально для мероприятия в Москву приехал Стивен Форси, сооснователь Greubel Forsey, чтобы лично презентовать собравшимся новые творения часовой мануфактуры.

Стивен Форси; Мария Богданович

Гости с интересом изучали сверхсложные модели Grande Sonnerie, Signature 1, Tourbillon 24 Secondes Vision, GMT и др., отличающиеся великолепным инженерным исполнением и художественным оформлением.

Тэги: Greubel Forsey, закрытый ужин, часовая мануфактура, часовое искусство