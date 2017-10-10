Ужин часовой марки Greubel Forsey

5 октября 2017 года в ресторане «Воронеж» состоялся торжественный ужин часовой компании Greubel Forsey.
Специально для мероприятия в Москву приехал Стивен Форси, сооснователь Greubel Forsey, чтобы лично презентовать собравшимся новые творения часовой мануфактуры.
Стивен Форси; Мария Богданович
Гости с интересом изучали сверхсложные модели Grande Sonnerie, Signature 1, Tourbillon 24 Secondes Vision, GMT и др., отличающиеся великолепным инженерным исполнением и художественным оформлением.
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