Осенне-зимняя коллекция SoEasy Moscow

В коллекции осень/зима 2017-2018 российский бренд SoEasy Moscow, которому недавно исполнилось 2 года, выбрал путь деконструктивизма.

Взяв за основу каноны архитектуры, дизайнеры SoEasy Moscow создают новые формы и целостные образы. В коллекции, таким образом, появились классические рубашки с акцентом на крупные детали, платья с асимметричной юбкой, а также один из главных трендов осени – тренч.

В основу концепции новой коллекции легли текстура и форма, поэтому все внимание акцентируется на деталях отделки и материалах высокого качества. Ключевыми деталями являются принт в клетку и в полоску, бахрома, придающие универсальному образу особую харизму.

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Клетка присутствует в коллекции в разных интерпретациях, от интересного монохромного сочетания до отсылок к легендарной Коко Шанель. Такой принт SoEasy Moscow переносит на костюмы, которые отлично вписываются в направление masculine cool.

Чтобы не потерять индивидуальность и женственность, но при этом не отставая от популярных трендов на маскулинность и oversize, SoEasy Moscow предлагают остановить выбор на платье-смокинге, которое может быть также использовано как и классический тренч, или на удлиненном жакете с бахромой на асимметричном подоле.

Основные цвета коллекции – классический черный, насыщенный бордовый, кирпично-красный, серый и глубокий васильковый удачно дополняются голубым, бежевым и пыльно-розовым оттенками. Вся цветовая гамма линейки прекрасно сочетается между собой.

Бренд SoEasy Moscow славится своими идеально скроенными и функциональными пальто. Как и в прошлых коллекциях марки, выбор верхней одежды многогранен – классическое утепленное пальто-халат серо-голубого цвета, объемное пальто-бушлат в мужском стиле, удлиненный жакет в клетку с бахромой и, конечно же, тренч, который SoEasy Moscow интерпретировал в новом ключе.

Тэги: SoEasy, женская коллекция, классический стиль, осень-зима 2017/18