Распродажа Private Sale во Vnukovo Outlet Village

С 12 по 15 октября 2017 г. в аутлете европейского формата Vnukovo Outlet Village пройдет самая желанная распродажа сезона Private Sale, в которой примут участие более 90 магазинов известных мировых брендов.

Только 4 дня посетители смогут приобретать одежду, обувь и аксессуары в Escada, Etro, Max Mara, Moschino, Missoni, Paul Smith, Jil Sander, Trussardi, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, adidas, Levi’s, Samsonite, Patrizia Pepe, Twin-Set, Furla, Michael Kors и других магазинах с дополнительной скидкой 20% от цены аутлета, а это до 70% от первоначальной цены!

Скидка предоставляется при предъявлении специального флаера, который можно скачать на сайте торгового комплекса или оформить в отделе информации Vnukovo Outlet Village.

Vnukovo Outlet Village

Киевское шоссе, 8-й километр МКАД

http://vnukovo-outlet.com/ru/

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