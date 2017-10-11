Вторая коллекция MANGO Committed

MANGO продолжает делать ставку на экологически рациональное развитие и укрепляет свою программу Take Action, проект, охватывающий все действия, направленные на создание бизнес-модели с критериями, учитывающими бережное отношение к окружающей среде, и процессами, оказывающими на нее минимальное воздействие.

После успеха первой коллекции, презентация которой состоялась в прошлом сезоне, компания выпускает на рынок свою вторую капсульную коллекцию, учитывающую бережное отношение к окружающей среде, MANGO Committed. В ней, помимо органического хлопка и переработанных материалов, используется расширенный ряд устойчивых волокон, включающий переработанную шерсть, модал и лиоцелл.

В образах в стиле винтажного милитари особо выделяются женские модели оверсайз мужского кроя. Предметы одежды включают в себя такие элементы как нагрудные карманы и заклепки из состаренной меди. Оттенки, преобладающие в коллекции, представляют собой палитру зеленоватых тонов в сочетании с терракотовым, серым и охрой. Среди многочисленных моделей женской коллекции ключевыми являются брючные костюмы мужского покроя и макси-куртки.

Мужская линия коллекции включает утилитарные элементы и делает ставку на нейтральные оттенки, такие как темно-синий, зеленый милитари, бежевый и табачный в сочетании с тарракотовым. Предметами одежды, на которые следует обратить особое внимание в данной коллекции, являются вельветовый костюм, комбинезон в рабочем стиле и пальто оверсайз табачного цвета.

Октябрьской фотосессией, которая состоялась в Исландии среди впечатляющих ландшафтов Великого Гейзера долины Хейкадалюр и водопада Гюдльфосс, где дорожат природой в ее первозданной красоте, руководил Дшос Олинс. Лицами кампании стали модели Лия Кебеде и Клемент Шаберно, в роли стилиста фотосъемки выступила Александра Воронецка.

Выпуск модной коллекции MANGO Committed представляет собой еще один шаг в программе действий и принятых на себя компанией обязательств, связанных с бережным отношением к окружающей среде. Именно по этой причине компания уже несколько лет ведет работу над несколькими проектами, объединенными в настоящее время в программу Take Action. Целью компании является увеличение в своих коллекциях доли волокон, производство которых учитывает бережное отношение к окружающей среде. Именно поэтому уже в 2022 г. 50% хлопка, используемого MANGO, будет иметь устойчивое происхождение.

Количество моделей в новой коллекции Committed увеличилось на 45% по сравнению с прошлым сезоном. Коллекция была произведена в Испании, Марокко и Турции, что позволило снизить уровень выбросов CO₂.

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