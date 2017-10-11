11 октября стартуют «Сумасшедшие дни» в СТОКМАНН

Сеть универмагов «Стокманн» в очередной раз проведет ежегодную суперакцию «Сумасшедшие дни» с 11 по 15 октября 2017 года.

Акция «Сумасшедшие дни Стокманн», помимо беспрецедентно низких цен, принципиально отличается от формата «sale», распространенного у большинства ритейлеров. Эксклюзивно для «Стокманн» в период «Сумасшедших дней» все бренды предлагают покупателям возможность приобрести модели из последних коллекций по сумасшедше низким ценам.

В этом году в рамках акции «Сумасшедшие дни» участвует рекордное количество товаров – 2700 позиций всего ассортимента универмага: все товарные категории и даже дополнительные, такие как фарфор известных английских брендов Churchill, Wedwood и бытовая химия. В акции принимают участие более 100 фешн-брендов — Armani Jeans, Tommy Hilfiger, CK jeans, Gerry Weber, Love Moschino, Laurel, Guess, Oasis, Esprit, Lauren Ralph Lauren, Coccinelli, Marc O’Polo и многие другие. Среди ассортимента представлена верхняя одежда и обувь в разных ценовых сегментах именитых брендов. Отдельное предложение от «Сумасшедших дней» ждет маленьких шопоголиков – в акции представлены актуальные коллекции известных детских брендов, таких как Reima, Kuoma, Viking, Kerry и другие.

В этом году «Сумасшедшие дни Стокманн» в России расширяют свою сеть, и к беспрецедентной акции присоединится вновь открывшийся крупнейший универмаг «Стокманн» в торговом центре «Авиапарк» (Москва).

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