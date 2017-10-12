Программа тренировок «Я буду жить 100 лет»

Компания «Доктор Столетов» и сеть студий персонального тренинга ProTrener объявляют о начале сотрудничества в рамках новой программы «Я буду жить 100 лет».

Первая в России сеть студий персонального тренинга без клубного членства Pro Trener стала новым партнёром программы «Я буду жить 100 лет», позволяющей вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и заботиться об экологии. Проект формирует правильные установки для поддержания здоровья, улучшения качества жизни и долголетия.

Андрей Жуков, сооснователь и идеолог Pro Trener подчёркивает важность и значимость участия в программе: «Для нас большая честь стать партнёром программы «Я буду жить 100 лет». Мы пропагандируем комплексный подход к здоровому образу жизни и гармоничному развитию. Его главные принципы заложены в Pro Trener System – сочетание функциональных и кардио-тренировок, занятий Pilates, сбалансированного питания, мотивационных программ. Такая философия близка и компании «Доктор Столетов». Мы уверены, что сможем сделать проект ещё более эффективным и поделиться нашими уникальными разработками и опытом«.

В рамках сотрудничества эксперты Pro Trener разработали авторскую серию outdoor-тренировок «Я буду жить 100 лет», нацеленных на улучшение здоровья и сохранение молодости. Серия включает функциональные тренировки на свежем воздухе, разработанные для развития основных физических качеств человека – сила, гибкость, выносливость, координация. Профессионалы студии расскажут не только как можно быстро прийти в форму без вреда для здоровья, но и как сохранить результат, сформировав полезную привычку надолго. Тренировки начнутся в октябре и будут проходить регулярно под надзором тренеров студии.

Следующим шагом сотрудничества станет размещение во всех студиях Pro Trener мини-корнеров программы «Я буду жить 100 лет». Эксперты компании «Доктор Столетов» отобрали лучшие и самые инновационные продукты и сформировали оптимальный ассортимент витаминов, биологических добавок, лечебной косметики, диетических и диабетических товаров для клиентов клуба и тренерского состава.

PRO TRENER – первая в России сеть студий персонального тренинга без клубного членства. Тренировки в студиях и на открытом воздухе, тренировки по персональным планам на основе тестирования физических качеств. www.pro-trener.ru

«Доктор Столетов» – аптеки с широким ассортиментом товаров для здоровья, лекарственных средств, лечебной косметики, диетических и диабетических продуктов, биологически активных добавок, витаминов и спортивного питания. Сеть аптек «Доктор Столетов» входит в группу компаний «ЭРКАФАРМ» – одного из лидеров фармацевтического рынка России. www.stoletov.ru