Fillerina – избавление от морщин без уколов и боли

Что делать, если «уколы красоты» опасны, а избавиться от морщин все равно хочется?

Решение этой проблемы предлагает швейцарская компания LABO, которая еще в 2007 году приступила к разработке филлера, который можно было бы наносить как крем, не прибегая к уколам. Ученые LABO создали средство Fillerina, предназначенное для безопасной и безболезненной коррекции морщин и увеличения объема губ и скул даже в домашних условиях.

Как и в инъекционных методах, механизм действия средства заключается в доставке большого количества гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. Уникальность Fillerina заключается в ее воздействии на все уровни кожи: начиная с эпидермиса и заканчивая дермой. В Fillerina используется 6 различных типов гиалуроновой кислоты, различающихся по молекулярной массе и форме сшивки: от 1 тысячи до 200 тысяч и 2 млн дальтон. Разные типы кислоты проникают на разную глубину слоёв кожи: самые «легкие» — глубже, более «тяжелые» — в поверхностные слои. Для сравнения: молекулярный вес гиалуроновой кислоты для инъекций — более 1 млн дальтон.

Больше не нужно опасаться побочных явлений, ведь Fillerina не имеет противопоказаний, не содержит гормонов, не вызывает аллергических реакций. Теперь не нужно бояться болезненных уколов – просто нанесите средство точно на морщину благодаря специальному аппликатору.

Тэги: Fillerina, гиалуроновая кислота, коррекция морщин, косметика, филлер