PLEIN GROUP представила новую коллекцию очков весна-лето 2018

PLEIN Group, основанная немецким дизайнером и предпринимателем Филиппом Пляйном, представила новую коллекцию очков весна-лето 2018 на Международной оптической выставке SILMO в Париже с 6 по 9 октября 2017 года.

PHILIPP PLEIN

В сезоне весна-лето 2018 PHILIPP PLEIN впервые в истории бренда представил коллекцию оправ для очков. Четыре новые модели (Vreeland, Olivia, Jacqueline и Katie) предложены в двух вариантах: оптические и солнцезащитные очки.

Внешняя часть оправы выполнена из ацетата и украшена позолоченными или посеребренными декоративными гвоздиками, на дужках фирменная надпись «PP», а на стеклах — рисунок черепа, узнаваемый символ бренда.

Линзы очков с оптическими стеклами снабжены антибликовым покрытием, обеспечивающим высокую защиту от ультрафиолетового излучения UV-380, а линзы солнцезащитных очков окрашены в желтый и светло-голубой оттенки.

Среди расцветок оправ — стильный матовый и глянцевый черный, серо-коричневый оттенок «Гавана», а также серый, бирюзовый и фиолетовый с золотым и палладиевым покрытием металлических частей.

PLEIN SPORT

В новом сезоне весна-лето 2018 PLEIN SPORT выпустил две новые модели солнцезащитных очков в стиле унисекс: Cristiano и Lionel.

Характерная панорамная форма и линзы из пластика делают их идеальными аксессуарами для создания непринужденного образа.

Линзы и дужки очков украшены логотипом бренда в виде тигра и фирменной надписью PLEIN SPORT в красно-белом исполнении. Варианты расцветки включают дымчато-серый, оранжевый, коричневый с золотом и зеркальный белый.

BILLIONAIRE

Сезон весна-лето 2018 отмечен выпуском трех новых моделей солнцезащитных очков BILLIONAIRE: Flavio, Antoine и Gilbert. Украшенные розово-желтой позолотой 18/24K, они представляют собой модификации очков с классической формой оправы.

Модели Flavio и Antoine выполнены в форме авиаторов, а Gilbert имеет прямоугольные линзы. Очки Flavio с элементами из кожи — самая дорогая модель коллекции.

Коричневый и дымчато-серый оттенки линз обеспечивают оптимальную видимость вместе со 100%-й защитой от ультрафиолетового излучения.

Тэги: Billionaire, Philipp Plein, Plein Group, Plein Sport, весна-лето 2018, очки