Торжественный ужин Tiffany & Co. в Москве

10 октября бренд Tiffany & Co. отпраздновал открытие своего нового магазина в Москве блистательным мероприятием, посвященным сиянию бриллиантов.

Магазин площадью 490 метров в ПАССАЖЕ, находящемся в управлении группы Bosco di Ciliegi, стал вторым для бренда в России. Его центральное расположение позволяет принимать клиентов в особенно изысканной обстановке. А тщательно продуманная коллекция украшений включает также шедевры высокого ювелирного искусства с уникальными бриллиантами и драгоценными камнями, вручную созданные ювелирами Tiffany.

Торжественную церемонию открытия магазина, которая состоялась утром 10 октября 2017 года, провели Марк Жашэ, вице-президент Tiffany & Co., возглавляющий регион Европы, Ближнего Востока и Азии, Михаил Куснирович, председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi, а также генеральный директор Tiffany & Co. в России Марина Левочка.

Previous

Next Алена Долецкая и Гор Нахапетян

Марина Александрова в украшениях из аквамаринов и бриллиантов; Наталья Давыдова в подвеске и кольцах с турмалином и изумрудом

Tiffany & Co.

Виктория Шелягова в роскошном колье высокого ювелирного искусства Tiffany Sealife, Снежана Георгиева в подвеске Tiffany Soleste из платины с танзанитом и бриллиантами

В знак уважения к наследию бренда и мастерству творивших для него ювелиров в магазине также была открыта выставка украшений из архивов Tiffany & Co.

Марк Жашэ и Марина Левочка также выступили хозяевами торжественного вечера. Его главным символом стал бриллиант и все грани его великолепия. Арт-объект в виде легендарного камня, созданный специально для мероприятия лондонской студией Giles Miller Studio, появился из легендарной голубой коробочки, а кинетическая инсталляция Роберта Хенке и Кристофера Баудера заворожила гостей движением граней и напомнила волшебное мерцание бриллиантов Tiffany & Co.

На гала-ужине присутствовали международные знаменитости, в том числе – Мари-Анж Каста, Моргана Полански и Альма, а также представители российских СМИ, модной индустрии и мира искусства, среди которых Виктория и Олег Шеляговы, Мария Виноградова, Марина Александрова, Мурад и Наталья Османн, Наталья Давыдова, Елена Темникова, Наталья Гольденберг, Светлана Лобода, Снежана Георгиева, Иван Васильев, Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева, Алена Долецкая, Алиса Рубан, Елена Летучая, Ольга Карпуть, Ксения Чилингарова, Анастасия Рябцова, Михаил Куснирович, Уиллиам и Ольга Ламберти, Чарльз и Ольга Томпсон, Юлианна Караулова, Анжелика Тиманина, Светлана Захарова, Ольга Вильшенко, Александр Раппопорт, Инга Берман, Анита Гиговская, Екатерина Мухина, Дарья Веледеева, Маша Федорова, Алена Пенева, Игорь Гаранин, Лаура Джугелия и другие.

Вечер завершился вечеринкой и диджей-сетом модели и it-girl Кейт Андервуд. Среди гостей были замечены Влад Лисовец, Александра Ревенко, Артем Королев, Мария Железнякова и Дмитрий Шипилов, Даша Малыгина, Тамуна Циклаури и другие.

Тэги: Tiffany & Co., Москва, драгоценные камни, открытие магазина, ювелирные украшения