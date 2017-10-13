17-29 октября 2017, ТРЦ «Галерея», Санкт-Петербург

Фестиваль моды и искусства ART OF FASHION призван представить современную модную индустрию как часть мирового культурного фона новейшей истории, в которой мода и искусство развиваются в непрерывной идеологической связке. Фестиваль расскажет о свежих фэшн-тенденциях через срез всего самого актуального в городской среде: перформансы, инсталляции, видео-арт, кино, лекции и подиумные шоу. Пространство ТРЦ «Галерея» заметно преобразится при помощи внушительных арт-декораций и высокотехнологичных решений.

10-дневная программа фестиваля ART OF FASHION включает в себя пять тематических направлений, всесторонне раскрывающих актуальные производные тандема «Art + Fashion».

17 – 29 октября 2017

Первым соприкосновением с фестивалем станет проект PUBLIC ART. По всем законам этого жанра искусство неожиданно настигнет своего зрителя в рутинной городской среде.

На площади перед входом в торговый центр будут установлены световые интерактивные инсталляции в стиле поп-арт. Авторы проекта – московская креативная продакшн-студия FFDigest под руководством куратора фэшн- и видео-арт проектов Марией Пудан.

В атриумах «Галереи» будут выстроены корнеры-витрины 4-х авангардных российских дизайнеров-перфомансионистов: Turbo Yulia, Roma Ermakov, Venera Kazarova, Varenye Organizm. Авторы арт-объектов покажут свое видение взаимодействия моды и современного искусства.

20 – 29 октября 2017

Тема аудио-визуального искусства будет продолжена в VIDEO ART инсталляции, автором которой выступит дуэт московских архитекторов и декораторов Freak Fabrique, широкоизвестный своими декораторскими работами на фестивалях Present Perfect, Arma 17, Outline, Kazantip и др.

23 – 29 октября 2017

Территория Южного Атриума ТРЦ «Галерея» преобразуется в мобильное мультифункциональное пространство, где в течение недели каждый день будут проходить мероприятия в рамках 3 тематических блоков фестиваля:

PUBLIC TALK — образовательный блок, где будут подняты наиболее актуальные темы о процессе взаимопроникновения моды и искусства. Ведущие российские специалисты и лидеры мнений в области визуальных коммуникаций и маркетинга соберутся в одном месте, чтобы осветить различные грани глобального тренда «Art + Fashion», поделятся личным опытом на примере шоу-кейсов.

Среди спикеров: Стас Башкатов (комьюнити Sila Sveta), видеоблогер и модель Саша Спилберг, основатель проекта Art Basement Георгий Шоргин и другие.

FASHION ПЕРФОРМАНСЫ станут ярким аккордом каждого фестивального дня. Стилист Владимир Бордок представит шесть модных шоу, посвященных главным трендам предстоящего сезона. Все подиумные образы будут собраны из популярных марок одежды и аксессуаров, представленных в ТРЦ «Галерея».

FASHION FILM DAYS – по окончании модного шоу пространство Южного Атриума преобразуется в кинотеатр, где состоится серия показов лучших фестивальных фэшн-фильмов и документального кино о выдающихся деятелях в сфере моды и искусства.

В программе: Шортлист Berlin Fashion Film Festival 2017, документальные ленты «Vivienne Westwood: Do It Yourself!», «Диор и я» и другие.

Вход на мероприятие осуществляется по предварительной online регистрации: http://aof.galeria.spb.ru

Регистрация открывается 13 октября 2017, количество мест ограничено.

Адрес: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30, Санкт-Петербург

Тэги: Art of Fashion, Санкт-Петербург, видеоблогер, фестиваль моды и искусства, фэшн-фильм