Галерея ARTSTORY представляет выставочный проект «Коллекция историй-2»

19 октября 2017 – 10 января 2018 (*18+)

Выставочный проект «Коллекция историй-2» включает более 100 произведений живописи, графики и скульптуры из собрания галереи ARTSTORY. 15 октября 2017 г. галерея отмечает 3 года со дня своего открытия. В центре, как всегда у ARTSTORY, – истории, которые стоят за каждым автором и каждым произведением. Экспозиция покажет, насколько причудливо подчас соединяются, переплетаются истории создания работ и жизненные линии авторов. Это и уникальные факты биографии художников; и события в стране и мире, которые повлияли на авторов произведений, сформировали их мировоззрение.

Л. Пурыгин «Башня». Автопортрет №1. 1989

В экспозиции будут представлены работы таких мастеров как Ольга Булгакова, Владимир Вейсберг, Николай Вечтомов, Максимилиан Волошин, Андрей Гросицкий, Анатолий Зверев, Дмитрий Иконников, Вячеслав Калинин, Натта Конышева, Дмитрий Краснопевцев, Евгений Кропивницкий, Олег Кудряшов, Александр Лабас, Павел Леонов, Владимир Любаров, Татьяна Маврина, Владимир Мигачев, Наталья Нестерова, Сергей Параджанов, Дмитрий Плавинский, Леонид Пурыгин, Владимир Пятницкий, Михаил Рогинский, Александр Ройтбурд, Евгений Рухин, Вадим Сидур, Василий Ситников, Анатолий Слепышев, Моисей Фейгин, Сергей Шаршун, Василий Шульженко и др.

Основатели галереи, коллекционеры Люсинэ Петросян и Михаил Опенгейм, представляют на суд зрителей очередной этап развития своей «Коллекции историй»; творческую лабораторию, позволяющую увидеть каждую работу в зеркале эпохи. Вновь зрители смогут проследить внушительный пласт тенденций и направлений отечественного авангарда XX-XXI веков, наблюдать развитие фигуративного направления русского искусства, начиная с середины прошлого столетия, вплоть до наших дней. От картин мастеров, ещё заставших «расцвет» авангарда 20-х, до монументальных работ мастеров «сурового стиля» и творивших практически одновременно с ними художников «андерграунда 60-х». От «нонкоформистов» до представителей «романтического» или «фантастического» реализма, от гиперреалистов до примитивистов рубежа столетий. Посетители выставки узнают редкие биографические факты художников-создателей такого явления как «Другое искусство».

Н. Нестерова «Eating ice-cream in the city». 1981

Каждая работа коллекции представляет собой «лицо» того или иного направления. А собрание в целом отражает самую сердцевину, суть и одновременно панораму сегодняшних художественных трендов и позволяет восстановить подлинную связь времен, а точнее – понять место, значение и роль отдельно взятого художника в едином космосе Искусства.

Галерея ARTSTORY открылась 2014 году. За это время было подготовлено более 20 проектов, к каждому из которых были изданы книги, монографии и каталоги. Среди выставок, которые особенно запомнились посетителям галереи: «Кинетическая» выставка «Время Движения»; проекты «Война участвует во мне», «Очарованные Востоком»; выставка «Мясницкая, 21, Перекрёстки судеб», включившая произведения из 6 ведущих российских музеев и крупнейших частных собраний, а также уже более 10 персональных выставок известных художников.

К выставке будет издана газета с редкими фактами и историями из жизни авторов работ, а также все посетители смогут поучаствовать в специальном арт-квесте.

Галерея ARTSTORY

Москва, Старопименовский пер., д. 14 (м. «Тверская», «Маяковская»)

Ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

www.artstorygallery.art

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