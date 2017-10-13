Одежда для активной жизни от Guess

Новая коллекция Guess для активной жизни черпает вдохновение из самых популярных фитнес-дисциплин. Кроссфит, динамичное объединение аэробики, ритмичной гимнастики и бодибилдинга, вдохновляется деталями в нежных оттенках: от розового до светло-серого и белого. А привлекательные камуфляжные принты отражают живую энергию для самых активных. Мир пилоксинга, который сочетает в себе бокс с движениями пилатеса, вдохновляется одеждой, в которой доминирует черный, оживленный яркими оттенками: красным и розовым.

Спортивная одежда для бега окрасилась в яркие неоновые и фиолетовые акценты для того, чтобы легко смешивать и сочетать.

Женская коллекция включает в себя обтягивающие леггинсы и ультраплоские бюстгальтеры с тремя различными уровнями поддержки — от легкого до ультравысокого, которые можно носить как отдельно, так и объединить с топами из бесшовной микрофибры, с сетчатым или хлопчатобумажным трикотажем. Куртка из нейлона с застежкой на молнии завершает внешний вид, в стиле «одет не для тренировки».

Как всегда, каждая деталь имеет значение: логотип треугольника в лаймово-зеленом цвете включает в себя отражающие элементы, которые обеспечивают ощущение высоких технологий: идеальное сочетание производительности и моды для женщин и мужчин.

Коллекция Guess для активных мужчин показывает современную городскую душу. Ярко-синий и ярко-оранжевый смешиваются с основными цветами, такими как черный и выцветший серый, в футболках и майках из легкого микроволокна с сетчатыми вставками, чтобы сохранить кожу сухой.

Они сочетаются с легкими нейлоновыми шортами, худи с капюшоном и длинными брюками из микрофибры для подводного плавания.

Специальная ткань, которая меняет оттенок после износа, характеризует футболки и майки, выделенные красным значком Guess. Высокопрочные леггинсы выполняют специальный компрессионный эффект, который улучшает мышечную силу.

Различные оттенки синего цвета подхватываются ярко-лаймовыми полосками на тканях, предназначенных для спорта на открытом воздухе, даже в холодное время года. Футболки с длинными рукавами из специальной микрофибры с чистящим эффектом, легки в носке и при этом очень тёплые, а футболки и флисовые куртки используют инновационные нити с поразительным мраморным эффектом.

Тэги: Guess, активный образ жизни, спортивная одежда