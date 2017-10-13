Капсульная коллекция TOM TAILOR x Naomi Campbell

Всемирно известная супермодель создала капсульную коллекцию, которая будет эксклюзивно представлена в pop-up магазине TOM TAILOR в универмаге «Цветной» с 10 по 12 ноября 2017 года, а с 13 ноября – в магазинах TOM TAILOR по всей России.

Легендарная британская топ-модель Наоми Кэмпбелл разработала капсульную коллекцию в тесном сотрудничестве с гамбургским fashion & lifestyle брендом TOM TAILOR – и это только начало. Наоми Кэмпбелл воплощает в себе идеального партнера. Ее смелость и независимость близки TOM TAILOR и находят отражение в новой маркетинговой кампании «СКАЖИ ДА». Новая философия бренда выражается в оптимистичном, эмоциональном и провокационном подходе к покупателю, а также в современном звучании коллекций сезона осень-зима 2017/18.

Старт продаж первой капсульной коллекции NAOMI CAMPBELL x TOM TAILOR эксклюзивно состоится в pop-up магазине TOM TAILOR в универмаге «Цветной» 10 ноября 2017 г. Работа pop-up магазина в «Цветном» продлится до 16 ноября включительно. Начиная с 13 ноября, капсула также будет представлена в магазинах TOM TAILOR и в интернет-магазине бренда.

Модели Glamour Styles c черно-золотыми акцентами прекрасно подойдут для новогодних и рождественских праздников. В дополнение к базовым вещам, свитерам и футболкам с золотыми слоганами, в коллекцию вошли роскошное черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон, а также изделия из кожи – короткая юбка с асимметричной застежкой-молнией и леггинсы в рокерском стиле.

«Меня восхищают энергия и силы, которые команда TOM TAILOR вкладывала в развитие компании на протяжении последних месяцев», – рассказывает Наоми Кэмпбелл. «TOM TAILOR – один из самых известных немецких fashion брендов, и мне очень нравятся их коллекции. Я постаралась сделать модели из нашей совместной капсулы чуть более гламурными и дерзкими, и мне очень интересно, как воспримут нашу работу покупатели. Я с нетерпением жду новых проектов с брендом».

Наоми Кэмпбелл добавляет новые акценты в коллекции TOM TAILOR и в то же время вносит большой вклад в мир моды. Создав капсульную коллекцию совместно с Наоми Кэмбелл, TOM TAILOR обращается к миру высокой моды и представляет тренды, которые будут наиболее актуальны в сезоне осень-зима 2017/18.

www.tom-tailor.com/ru/

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