ELLE DECORATION вручил премию «Выбор года»

11 октября 2017 года в Институте русского реалистического искусства состоялась торжественная церемония вручения IV ежегодной международной премии «Выбор года» журнала ELLE DECORATION.

Мероприятие собрало профессионалов интерьерной индустрии: ведущих декораторов, архитекторов и дизайнеров, а также руководство российских и международных компаний – производителей предметов интерьера.

Премия «Выбор года» была присуждена в двух номинациях: «Объект года» и «Профессионал года».

Победители в номинации «Объект года» определились в результате онлайн-голосования на сайте www.elledecoration.ru. Читатели выбрали лучшие работы в следующих категориях:

• мебель: линия для сада Apsara, коллекция Open-Air, дизайн Людовики и Роберто Паломба, Giorgetti

• кухни: Convivium, Arclinea

• сантехника: Коллекция для ванной Finion, дизайн Патрика Фрея, Villeroy & Boch

• ткани: Vasarely, Rubelli

• бытовая техника: сушильная и стиральная машины Pro Home Laundry, Asko

• настенные покрытия: палитра красок Blue, Little Greene

• напольные покрытия: плитка Marble Lab, Graniti Fiandre

• аксессуары: коллекция Tie-Set, Hermès

• свет: настольная лампа Bon Jour Versailles, дизайн Филиппа Старка, Flos+ Baccarat

Шорт-лист из трех объектов для каждой категории отобрало жюри, состоящее из редактора ELLE DECORATION Алексея Дорожкина, дизайнера Дмитрия Логинова, архитектора Елены Архиповой (ARCHI STUDIO) и Антонио Линареса (ROCA RUS).

Денис Милованов, победитель в номинации «Дизайнер года»; Джовани дел Векио и Ирина Коструб (Giorgetti)

Победителей во второй номинации «Профессионал года» выбрали члены международного жюри в составе из 25 главных редакторов ELLE DECORATION в мире. Ими стали:

• «Архитектор года» — Максим Рымарь

• «Дизайнер года» — Денис Милованов

• «Декоратор года» — Ольга Мальева

Специальную премию за вклад в развитие интерьерной индустрии в России получила Татьяна Рогова, директор школы дизайна «Детали». Номинации «Открытие года» был удостоен шоу-рум The Rug Company. Кухня Karma Карим Рашид и кухни «Мария» были отмечены еще одной специальной наградой ELLE DECORATION.

Ольга Мальева, победитель в номинации «Декоратор года»; Максим Рымарь, победитель в номинации «Архитектор года»

Ведущими церемонии стали телеведущий, актер, известный виджей Артем Королев и главный редактор ELLE DECORATION Алексей Дорожкин.

Дизайн статуэтки для победителей премии разработал известный русский дизайнер Dima Loginoff, а его идею воплотила в жизнь компания Preciosa — ведущий мировой поставщик компонентов из чешского хрусталя машинной огранки высочайшего качества.

Официальным декоратором премии выступил Lid’s Eventhouse. За изысканный кейтеринг отвечала компания Smile Events&Catering. Гости угощались коктейлями BOMBAY&TONIC в баре BOMBAY SAPPHIRE и освежались водой Vivreau.

Никола Мельников, композитор-неоклассик и электронный продюсер, порадовал гостей фантастическим выступлением и DJ сетом. Также за музыкальное сопровождение вечера отвечал Dj Alexey Talano.

Площадка мероприятия – Институт русского реалистического искусства – музейно-выставочный комплекс с произведениями советских и русских мастеров ХХ-XXI веков: http://rusrealart.ru/.

Подробная информация о победителях премии «Выбор года» 2017 будет опубликована в декабрьском выпуске журнала ELLE DECORATION: www.elledecoration.ru.

Тэги: ELLE Decoration, архитекторы, декораторы, дизайнер, премия "Выбор года"