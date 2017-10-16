Коллаборация арт-галереи OTTEPEL и MadDaisy Moscow

Владелицы галереи OTTEPEL активно сотрудничают с fashion-брендами, и в рамках 7-й Московской биеннале современного искусства представили коллаборацию с новым креативным брендом обуви MadDaisy Moscow. Коллаборация была представлена акцией «ЛЕС НОГ», созвучной основной теме биеннале.

Коллекция получилась довольно смелой, авангардной — в паре обуви одна «полупара» отличается по цвету.

OTTEPEL и MadDaisy Moscow предлагают индивидуальный пошив из натуральной кожи и замши, по вашему выбору. Можно также выбрать понравившуюся модель и заказать в любом другом цвете, комбинировать разные цвета по вкусу.

Коллаборацию уже поддержали ювелир Светлана Амова, телеведущая Светлана Абрамова, модель Ясмина Муратович, светский хроникер Влада Покровская, Дарья Михалкова, актрисы Антонина Клименко и Александра Розовская, блогер Олеся Ермакова.

Коллекция осень-зима 2017 будет представлена в Инстаграм @ottepel_artgallery.

Тэги: MadDaisy Moscow, галерея OTTEPEL, женская обувь, совместная коллекция