18 октября в московском Государственном Центре современного искусства (ГЦСИ) состоится открытие проекта «Приручая Пустоту. 50 лет современного искусства Урала». Выставка-исследование, над которой работала команда Уральского ГЦСИ в Екатеринбурге, продолжает экспозиционную программу, представляющую лучшие проекты филиалов в Москве.

Куратор — Владимир Селезнев

Даты проведения: 19 октября — 3 декабря 2017

Место проведения: Выставочный зал ГЦСИ (Москва, Зоологическая 13, стр.2)

Коллективная выставка уральских художников представляет наиболее полное исследование современного искусства Урала с 1960-х — момента становления альтернативной художественной среды, по сегодняшний день.

Антология не только представляет ключевые имена и работы, фиксируя историю развития уральского искусства последних 50 лет, но и рассказывает об уникальной культурной ситуации, сложившейся на Урале. Исследование затрагивает проблематику существования арт-среды в нестоличном городе, которая буквально из пустоты возникает в удаленных от культурных центров областях и постепенно вырабатывает собственный язык и индивидуальность. Выставка «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала» — рассказ о возникновении почвы и условий для существования искусства в Уральском регионе, формировании его художественной специфики и характерной визуальности.

Точкой отсчета для появления современного искусства на Урале можно считать работу Валерия Дьяченко «Чье это облако?» (1967), которая, по мнению исследователя свердловского неофициального искусства Татьяны Жумати, может быть названа одним из первых произведений советского концептуализма, появившимся задолго до образцов «московской школы».

Экспозицию продолжают работы других знаковых для поэтического и художественного андеграунда фигур — поэта и художника Ры Никоновой (она же Анна Таршис). Именно она долгое время выступала лидером «уктусской школы» — экспериментальной группы художников, чьи художественные поиски были близки концептуалистам и оказали влияние на формирование нового, неоавангардного языка.

Фотографии, объекты и коллажи, собранные из разных коллекций, представляют наследие легендарного художника Евгения Малахина, больше известного как Б.У.Кашкин или Старик Букашкин. Фотограф-экспериментатор, поэт и акционист, он одним из первых стал размещать свои высказывания в городском пространстве, выступая за свободное творчество. Здесь же можно увидеть ранние работы его соратника Александра Шабурова, который развивал идеи «народного искусства» Б.У.Кашкина. «Березовский концептуалист», а позже — участник дуэта «Синие носы», широко известен благодаря своим эксцентричным акциям и перформансам.

Новое поколение уральского искусства представляют Тимофей Радя, размещающий свои высказывания в городской среде и творческое объединение «Куда Бегут Собаки», его участники создают мультимедийные инсталляции и малые художественные формы, которые затем интегрируют в окружающее пространство.

Выставка выстроена в хронологическом порядке и отражает кураторский взгляд на развитие и периодизацию современного искусства Урала: 1960-1980-е, 1980-2000-е, и с 2000-х по сегодняшний день. Исторический контекст — политические изменения и возникающие социальные феномены, — наглядно представленный в газетных заголовках, способствует осмыслению среды, в которой формировалось современное уральское искусство. География проекта широка и представляет более 50 художников и творческих объединений из Екатеринбурга и Свердловской области, Перми, Челябинска и Нижнего Тагила.

Владимир Селезнев, куратор проекта: «Столь обширному материалу было бы тесно в рамках академического исследования — это скорее интуитивная генеалогия уральского искусства, попытка создания метафизического пространства, передающего атмосферу происходящего и самоощущение участников процесса. Нас интересует, благодаря чему появилась питательная среда для зарождения уральского искусства и ключевые коллаборации, как прослеживается преемственность с предыдущим периодом, и каким образом на происходящее повлиял общественно-политический контекст и конкретные фигуры художественного андеграунда».

Алиса Прудникова, директор по региональному развитию РОСИЗО: «Выставка-исследование, впервые представленная в Екатеринбурге в рамках параллельной программы 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства продолжает развиваться и носит передвижной характер. Для показа в Москве мы подготовили расширенную версию, дополнив проект важными работами, которые хорошо известны в столице Урала, но еще не демонстрировались за ее пределами. После этого антологию уральского искусства покажут в Нижнем Новгороде, а далее — и в других региональных городах».

К примеру, в Москве будет показана запрещенная в свое время работа Николая Федореева «Коммунист Б. Н. Ельцин» (1988), из-за которой в своей время закрывали даже легальные выставки неофициального искусства. Долгое время работа хранилась в мастерской художника и только недавно была заново представлена. Специально для выставки челябинский художник и композитор Лев Гутовский оцифровал ролики, которые снимал с друзьями в начале 90-х: эти кадры впоследствии послужили сценографией культового перформанса «Оркестр Майора Брауна».

Серия «Фотографикапоэтика» Старика Б.У.Кашкина будет представлена в более полной версии — многие работы серии с конца 1970-х хранились на даче у одной из знакомых художника, будучи подаренными после квартирной выставки. Одно из важнейших в истории уральского искусства видео, представит тагильский художник Олег Блябляс, «887788» — поэтическая документация перформанса, во время которого художник вышел под парусом в карьер, затопленный отходами металлургического производства.

Выставку сопровождает специальная параллельная программа, которая поможет более полно представить культурную ситуацию Урала, расширить фокус взгляда. Лекции, перформансы, и встречи с участием ведущих культурных деятелей уральского пространства — драматургом Николаем Колядой, создателем пластического театра «Провинциальные танцы» Татьяной Багановой, композитором Александром Пантыкиным, режиссером театра и кино Евгением Григорьевым — познакомят с актуальными практиками в театральном искусстве, современном танце, кино и музыке, которые, зародившись на Урале, позднее повлияли на развитие этих областей далеко за его пределами.

Тэги: Екатеринбург, Москва, выставка, современное искусство