Коллекция пуховиков NAUMI осень-зима 2017/2018

Российский бренд NAUMI провозглашает манифест откроенной женственности и сексуальности, представляя новую коллекцию пуховиков осень-зима 2017/2018.

«Прежде всего красота» — этот лозунг лежит в основе идеологии марки NAUMI, созданной два года назад Светланой Наумовой, которая демонстрирует новую коллекцию пуховиков, одежды и аксессуаров, пронизанную духом женственности и элегантного шика. В предстоящем сезоне NAUMI выведет женщину из зоны повседневности и заставит забыть о серой будничности, погрузив ее во вселенную собственной эстетики, ярких насыщенных красок и райской свежести.

Идейный вдохновитель бренда Светлана Наумова продолжает уверенно следовать тропой, однажды принесшей ей успех. Все модели коллекции сконструированы с целью удовлетворить главное желание любой женщины – желание нравиться. Сексуальность – основная тема коллекции, которую отличают соблазнительные силуэты, приталенный крой, изящная вышивка и мягкие дорогие ткани. В каждом образе звучат ноты обольщения в сочетании с последними трендами.

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NAUMI

NAUMI

Цветовая палитра очень разнообразна и находится на пике модной повестки. Душа коллекции окрашена в благородные пыльно-голубой, бордо, лиловый и цвет слоновой кости, без которого NAUMI не обходится ни один сезон. Визитная карточка бренда, принт «гусиная лапка», появляется на изделиях из года в год. Этой осенью он играет на интересном контрасте нежно-голубого и сливового цветов. Нежная мелкая клеточка, полоска, классический игривый горох, — все принты создают настроение, позитивное и легкое, как бабочка. Бабочка, символ NAUMI, украшает изделия марки даже зимой, напоминая о том, что утонченная женственность неподвластна ни времени, ни сезону. Ультрамодные космические золотые и серебряные оттенки олицетворяют стремительные скорости, на которых движется в своем развитии современное общество. А для приверженцев умеренной классики имеются вещи в спокойных синих, зеленых и черных цветах.

Богатый модельный ряд включает в себя пуховые куртки, пальто и гламурные комбинезоны для эффектных выходов в свет на горнолыжном курорте и не только. Выполненные из самых лучших тканей, включая инновационную японскую таффету, отделанные качественной фурнитурой, пуховики отвечают самым высоким стандартам, заданным Светланой Наумовой в стремлении сделать продукт номер один в сегменте.

Демократичная коллекция MISS NAUMI создана для молодых душой женщин в любом возрасте. Чуть более доступные, чем базовые, все модели выполнены под тем же знаком качества и в тех же стилевых решениях. А линия NAUMI SPORT идеально подходит для активного отдыха на лучших горнолыжных курортах мира. Капсула NAUMI BABKINA родилась в результате сотрудничества бренда с певицей Надеждой Бабкиной и с легкостью доказывает, что верхняя одежда plus-size тоже может быть остромодной. Пуховики NAUMI BABKINA — это взрыв цвета, это призыв порвать отношения с черным, отбросить все свои комплексы и обрести уверенность в себе.

Детская линия PRINCESS NAUMI почти во всем повторяет взрослую коллекцию марки, отдавая дань современной моде на family look, завоевавший сердца самых стильных мам и дочек по всему миру. Линейка предназначена для девочек в возрасте от 3 до 15 лет и полностью передает мотивы, характерные элементы и настроения женской коллекции, воспитывая в юных леди женственность и чувство стиля с самого детства. Миниатюрные аксессуары прекрасно дополняют базовые образы, которые можно удачно миксовать, например, сочетая комфортные и стильные брюки-дудочки с длинными пальто.

Тэги: Naumi, осень-зима 2017/18, пальто, парки, пуховики