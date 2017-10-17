Распродажа в интернет-магазине TOM TAILOR

В интернет-магазине tom-tailor-online.ru стартовал mid-season sale. Мужскую и женскую коллекции брендов TOM TALOR и TOM TALOR Denim, а также коллекцию TOM TAILOR Kids теперь можно приобрести со скидками до 50%.

Уютные шерстяные пальто, бомберы жизнерадостных цветов и утепленные парки свободного кроя прекрасно подойдут для долгих осенних прогулок на природе. А летящие платья в сочетании с объемными шерстяными свитерами помогут создать романтичное настроение.

В мужской коллекции представлены утепленные бомберы с водонепроницаемым покрытием, стеганые куртки, мягкие фланелевые рубашки, монохромные свитера, классические джинсы и расслабленные трикотажные брюки в ретро-спортивном стиле. Уютные текстуры, потертый деним и насыщенные моноцвета не оставят возможности поддаться осенней хандре.

Интернет-магазин tom-tailor-online.ru осуществляет доставку по всей территории РФ, а также в Казахстан.

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