«Кашемир и Шелк» в Outlet Village Пулково

В Outlet Village Пулково открылся мультибрендовый бутик компании «Кашемир и Шелк» — All Seasons комфорт, который собрал одежду и аксессуары от ведущих мировых производителей на любой сезон в едином пространстве. Теперь роскошный комфорт товаров класса люкс стал доступнее.

«Кашемир и Шелк» — российская компания с 20-летней историей. Первые месяцы работы бренд носил название Fashion World. Но, получив стойкую ассоциацию с продажей одежды из натуральных материалов, было принято решение переименовать его в «Кашемир и Шелк», ведь это самое приятное на ощупь сочетание тканей. Свобода стиля жизни и выбора образа – вот основа философии бренда. Продукция «Кашемир и Шелк» сочетает в себе натуральные ткани, высокое качество материалов, безупречный крой и дарит каждому своему обладателю приятное чувство комфорта. Ассортимент магазина включает в себя более 2000 моделей одежды, палантинов, головных уборов, перчаток, ремней для женщин, мужчин и детей. Среди брендов встречаются всемирно известные Brunello Cucinelli, Fay, Agnona, Les Copains, Missoni, Santoni, Peserico и другие.

В Outlet Village Пулково покупатели найдут товары на все случаи жизни: повседневные и вечерние, яркие и более сдержанные. Вся продукция представлена со скидками от 30% до 70%.

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 60, к.1, 2 км от КАД

www.ovpulkovo.com

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