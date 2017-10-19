Коктейль и презентация капсульной коллекции Bally x Swizz в ЦУМе

18 октября 2017 года в ЦУМе, под диджейский сет от Виталия Козака, состоялась вечеринка по случаю запуска капсульной коллекции Bally x Swizz, выпущенной Bally совместно с американским хип-хоп исполнителем и продюсером Swizz Beatz.

Среди гостей присутствовали: телеведущий Артем Королев (одет в Bally), DJ Виталий Козак, фэшн-блогер Софи Елисеева (в жакете и блузе Bally), Наталья Туровникова (в пиджаке Bally), актриса Екатерина Вуличенко, балерина Большого Театра Алеся Градова, Инна Монова из фонда «Обнаженные сердца», Анна Русска от AR Group, Дарья Куниловская (nofairytale.com).

Капсульная коллекция BALLY X SWIZZ

Приверженность Bally к художественному сотрудничеству продолжается в этом сезоне, поскольку бренд объединяет усилия с музыкальным продюсером, лауреатом премии Грэмми, и предпринимателем Swizz Beatz по коллекции аксессуаров и готовой одежды, разработанной испанским художником Рикардо Каволо.

Это сотрудничество пришло органично, когда Swizz впервые обратился к Bally в прошлом году через пост в Instagram, в котором были представлены кроссовки Bally Ascona и было заявлено: «Bally вернулся!».

Swizz встретился с испанским художником Рикардо Каволо с помощью «No Commission», экспериментальной платформы для опытных игроков, запущенной в партнерстве с Bacardi, чтобы создать прямую связь между визуальным и музыкальным искусством и патронажем искусства. «No Commission», которую курирует Swizz и которую поддержал Bacardi, разработана специально для поддержки художников в разных городах мира.

Эклектичный стиль Каволо основан на взаимосвязи между народным искусством, традиционной и современной культурой татуировки и европейскими религиозными образами. Он часто развивает персонажей, рассказывая истории как иллюстрации своего опыта во времени, используя симметрию и символику для общения с современной аудиторией.

Говоря о вдохновении своих принтов для Bally, Каволо объясняет, что он и Swizz хотели достичь с помощью этого проекта ощущения «полной свободы» в своем стремлении к «созиданию без границ». Его принты представляют собой интерпретацию освобождения внутреннего животного духа, что привело к действительно яркой коллекции трансцендентных рисунков.

Принты Каволо будут запущены в рамках Bally Collective, курируемого Swizz Beatz, продолжая приверженность бренда созданию платформы для веселой поддержки свободы творчества существующих и вновь появляющихся талантов.

«Bally – это знаковый бренд, который представлял музыкальную культуру уже очень давно, и качество, на мой взгляд, всегда было номером 1», — говорит Swizz Beatz. «Удивительно работать с таким перспективным генеральным директором как Фредерик Де Нарп, чтобы сдвинуть границы области к творчеству и моде. Я также в восторге от того, что они используют свои возможности по всему миру как своего рода проспект для художников Dean Collection для показа и продаж своих работ».

Эксклюзивная коллекция будет запущена по всему миру в октябре 2017 г.

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