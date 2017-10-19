Коллекция Topshop весна-лето 2018

Британская марка Topshop представила свою весенне-летнюю коллекцию 2018. Коллекция навеяна дерзостью и блеском бурной ночной жизни Лондона.

Девушка Topshop — это звезда моды с уличным характером. В игру вступают короткие сатиновые платья без бретелек, будуарные настроения и прозрачные блузы. Серебристые прямые брюки сочетаются с мохеровыми топами, а кожаные мини-юбки красного цвета с металлическим отливом — это прямой путь к потрясающему стилю ночного Сохо.

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Topshop

Topshop

Пенный «марабу» скрывается под объемными пальто из букле в стиле 50-х, возможно, найденными на «блошином» рынке. Британский стиль всегда смешивается с барахолкой. Так как граница между днем и ночью девушки Topshop стирается, то здесь сталкиваются блеск с матовыми материалами. Она запускает самые красивые пастельные оттенки, как диджей. Дерзкие, отделанные рюшами платья-комбинации являются частью этого декадентского, вычурного темного мира. Она не стыдится своего внешнего вида. И кто посмеет бросить вызов? Спортивные сатиновые трусики и крайне модные шифоновые блузы, отделанные кристаллами, являются ее реальностью. Даже праздничные платья обладают экспрессией. Это не финал, так как всегда есть завтрашняя ночь.

Этот неизменный стиль лондонской девушки переходит и на аксессуары. Дерзкие ремни с пряжками на поясе, со змеиным принтом и отделкой стразами. Бижутерия добавляет ее личную печать — это не бусы ее бабушки, а стеклярус с ощущением фамильной ценности. Электрические камни встречаются с яркими побрякушками. Стильные туфли с каблуками «рюмочка» пробегают по городу в поисках следующей вечеринки. Или афтепати.

Куда бы не пошла девушка Topshop, ей все сходит с рук. Она успешно использует индивидуальность. И музыка играет вечно.

Тэги: Topshop, весна-лето 2018, молодёжная коллекция