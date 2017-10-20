21 октября стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia

C 21 по 26 октября 2017 г. в Москве пройдет Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран покажут коллекции сезона весна-лето 2018 на главном подиуме Восточной Европы.

19 российских народных художественных промыслов объединились для открывающего показа #MBFWRUSSIA

Неделю моды откроет коллективный показ народных художественных промыслов «Лен и кружево». 19 российских предприятий НХП, среди которых «Крестецкая строчка», «Вологодская кружевная фабрика», «Тарусская вышивка», «Елецкие кружева», «Карельские узоры», «Городецкая золотая вышивка», «Шуйская строчевышивальная фабрика» и другие, представят летнюю коллекцию льняных изделий в традиционном стиле. Совместный проект Минпромторга РФ и Национальной палаты моды объединит художественные промыслы регионов и продемонстрирует возможности российских производств. Основная идея – интеграция элементов народных художественных промыслов в современные образы и создание модной русской коллекции для промышленного производства. Проект даст старт масштабной программе внедрения паттернов НХП в fashion-пространство.

80 показов нового сезона

С 21 по 25 октября в ЦВЗ «Манеж» в показах и презентациях примут участие: SLAVA ZAITSEV, SAINT-TOKYO, Artem Shumov, Anastasia Dokuchaeva, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, Y U L I A NIKOLAEVA, Julia Dalakian, KETIone, MACH & MACH (Грузия), ALEXANDR ROGOV, IGOR GULYAEV и многие другие. В новом сезоне первую коллекцию Atelier B by Gala B представит стилист Гала Борзова. По традиции на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет Фестиваль детской моды.

1 день и 20 новых имен

26 октября площадка MBFW Russia переместится в Музей Москвы, где в течение дня будет представлено новое поколение московской моды. Выставка-презентация двадцати молодых московских дизайнеров и художников организована Музеем моды и Музеем Москвы при поддержке Департамента культуры г. Москвы. Напомним, что 4 сентября 2017 года директором московского Музея моды была назначена Оксана Федорова. На пресс-конференции, посвященной назначению, руководитель Департамента культуры г. Москвы, министр правительства Москвы Александр Кибовский и Оксана Федорова обозначили поддержку молодых дизайнеров одним из приоритетов московского Музея моды.

Поддержка молодых талантов

«Поколение М» – digital-платформа поддержки молодых талантов в разных областях, созданная компанией МТС. В рамках совместного проекта Национальной палаты моды и МТС свои первые коллекции представят юные победители онлайн-конкурса «Fashion-поколение М», выбранные из более чем четырех тысяч участников со всей страны. Несколько месяцев под руководством наставников проекта – Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер – они создавали коллекции в модных домах. Результат совместной работы менторов и финалистов будет представлен на специальном показе нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Социальная кампания «Российские дизайнеры против СПИДа»

Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Минздравом России проводят масштабную социальную кампанию «Российские дизайнеры против СПИДа». 10 fashion-дизайнеров, среди которых Artem Shumov, MB Presents Atelier B by Gala B, KONDAKOVA, KSENIASERAYA, N.LEGENDA, Saint-Tokyo, SENSUS COUTURE, YASYA MINOCHKINA, Anastasia Dokuchaeva, Julia Dalakian, создали уникальные образы в красных цветах, которыми откроют свои показы на MBFW Russia в «Манеже». Главная задача – привлечь широкое внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в России.

Осень в стиле Гжель

«Гжельский фарфоровый завод» представит на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia арт-объект «Осень в стиле Гжель» от победителя премии Design Award Евы Бергман – большая яблоня с чашками и яблоками в традиционных гжельских цветах символизирует возрождение русских народных промыслов в XXI веке и продолжает тему НХП, которая заявлена в открывающем показе MBFW Russia. Впервые традиционный гжельский фарфор станет полноправным участником Недели моды – специально к 35-му сезону выпущена серия чашек MBFW Russia.

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA запустила сериал

В этом сезоне команда Mercedes-Benz Fashion Week Russia запустила сериал на различных интернет-платформах. Героями сериала стали дизайнеры Недели моды Жан Рудов (Lumier Garson by Jean Rudoff), Анастасия Докучаева (Anastasia Dokuchaeva), Артем Шумов (Artem Shumov), Екатерина Комарова, модели Анастасия Петрова и Алина Бодлева, блогеры Кристина Кирия и Nika Viper. На протяжении месяца они готовились к новому сезону MBFW Russia – на официальном канале YouTube уже выложено 10 серий. 21 октября произойдет долгожданная встреча героев на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. #fashionseries

Титульный партнер недели моды – MERCEDES-BENZ

www.mercedesbenzfashionweek.ru

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Москва, Неделя моды "Мерседес-Бенц", российские дизайнеры