Осенний лукбук универмага TREND ISLAND

Осень не обязательно должна быть серой. Именно эта идея легла в основу нового сезонного лукбука от команды универмага TREND ISLAND. Оттенки бордового, желтого, зеленого и даже голубого могут стать базой осеннего гардероба. Контрастные и яркие цвета подобраны в качестве напоминания, что смена сезонов — это не повод отказываться от любимого приема стилистов colorblocking.

Previous

Next Trend Island

Trend Island

Trend Island

Несколько советов от стилистов универмага TREND ISLAND:

белые брюки можно носить не только на летнем курорте, но и в осеннем мегаполисе, главное правильно подобрать материал;

красный цвет — хит сезона, яркое пальто рекомендуется сочетать с платьем тон-в-тон;

трикотажный костюм из облегающей юбки миди и джемпера — женственный вариант на каждый день, который будет уместно смотреться и в офисе, и на вечерней прогулке, и во время похода в театр;

осенью женственные платья можно сочетать с массивными ботинками, которым не страшны дождь и слякоть.

В съемке использовались вещи из корнеров Lorani, Vagabond, Sandro, Chaika Store, Marou, Je Desse, Usual Suspects, Goodlocal и Icon Jeans.

trendisland.ru

Тэги: Москва, осень 2017, универмаг Trend Island