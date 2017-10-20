Осенний лукбук универмага TREND ISLAND

20.10.2017 • Шопинг • : 83

Осень не обязательно должна быть серой. Именно эта идея легла в основу нового сезонного лукбука от команды универмага TREND ISLAND. Оттенки бордового, желтого, зеленого и даже голубого могут стать базой осеннего гардероба. Контрастные и яркие цвета подобраны в качестве напоминания, что смена сезонов — это не повод отказываться от любимого приема стилистов colorblocking.

  • Trend Island
  • Trend Island
  • Trend Island

Несколько советов от стилистов универмага TREND ISLAND:

белые брюки можно носить не только на летнем курорте, но и в осеннем мегаполисе, главное правильно подобрать материал;

красный цвет — хит сезона, яркое пальто рекомендуется сочетать с платьем тон-в-тон;

трикотажный костюм из облегающей юбки миди и джемпера — женственный вариант на каждый день, который будет уместно смотреться и в офисе, и на вечерней прогулке, и во время похода в театр;

осенью женственные платья можно сочетать с массивными ботинками, которым не страшны дождь и слякоть.

В съемке использовались вещи из корнеров Lorani, Vagabond, Sandro, Chaika Store, Marou, Je Desse, Usual Suspects, Goodlocal и Icon Jeans.

trendisland.ru

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