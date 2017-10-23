Показ Bella Potemkina на Mercedes-Benz Fashion Week

Главной звездой показа Bella Potemkina на Неделе моды Мерседес-Бенц стала Ольга Бузова. Телеведущая, модель, актриса, а ныне и певица, открыла шоу своим новым хитом «Ты не попал в хит-парад моих мыслей». Весь показ также проходил под микс песен Бузовой, а завершился живым исполнением главного хита – «Под звуки поцелуев». В коллекции были представлены: бархат, звездные и цветочные принты, укороченные сапоги-чулки и ярко-красный цвет. Красный пояс, карманы, воротник, сапоги идеально оттеняют пальто верблюжьего цвета.

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Bella Potemkina

Bella Potemkina

Декоративный элемент большинства образов – сетка — проявляется на подоле платьев или в качестве объемной аппликации на плечах. Стоит отметить принт с розами на черном фоне, ставший еще одной константой коллекции. В платье из этой ткани вышла не только одна из самых популярных блогеров России Марьяна Рожкова, но и сама дизайнер Белла Потемкина. После завершения показа – финальный выход на подиум и фото с хэдлайнером показа телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Тэги: Bella Potemkina, Белла Потемкина, Неделя моды "Мерседес-Бенц", весна-лето 2018