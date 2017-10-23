«Лен и кружево» и Слава Зайцев на Mercedes Benz Fashion Week

21 октября в Москве стартовал 35-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 70 показов и презентаций, в которых примет участие 120 дизайнеров из России, Грузии и Казахстана, новые имена и постоянные участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 2 подиума и площадь перед ЦВЗ «Манеж», ставшая альтернативой платформой для street-стайлеров всех стран.

Новый сезон MBFW Russia открыл коллективный показ народных художественных промыслов «Лен и кружево при поддержке Минпромторга России». 19 российских производств, среди которых «Крестецкая строчка», «Вологодская кружевная фабрика», «Тарусская вышивка», «Елецкие кружева», «Карельские узоры», «Городецкая золотная вышивка», «Шуйская строчевышивальная фабрика» и другие, представили летнюю коллекцию льняных изделий. Главным гостем показа стала заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова.

Льняные костюмы и юбки-макси гармонично сочетаются с удлиненными рубахами, расшитыми разноцветными узорами; хлопковые сарафаны и платья с небесно-голубыми вставками дополнены легкими элегантными накидками, сотканными вручную кружевными воротами, а также жилетами из тончайшего пуха и красного льна. Изделия изготовлены с использованием различных техник вышивок, аппликаций и отдельных паттернов промыслов в виде аксессуаров: павлопосадские платки, вышитая золотыми нитями замшевая сумка, «жостовские» серьги из перламутра и вышитые вручную городецкие платки. Прически моделей украсили белые кружевные ленты, а кульминацией показа стало свадебное платье из тяжелого шелка и фата небесно-голубого цвета от Вологодской кружевной фабрики. Проект дал старт масштабной программе внедрения НХП в fashion-индустрию.

Показ SLAVA ZAITSEV

В рамках коллекции весна-лето 2018 Вячеслав Зайцев продумал полноценный женский гардероб на два сезона: от длинных расклешенных к подолу пальто для холодной весны до легких шелковых блузок с « летними» аппликациями. Поклонники модного Дома могли оценить, как эволюционировал цвет в изделиях автора: к равномерному сочетанию черного и красного добавился белый, черно-белая шашечка и красно-белый горох, а лаконичные сочетания изумрудного и синего постепенно оттенили основные цвета коллекции.

По традиции, Вячеслав Зайцев не оставил ни одного образа без головного убора. В коллекции представлено множество шляп разной формы, цветов и размеров. Интересная деталь – разноцветные плотные колготки, идеально подобранные в тон обуви, что визуально удлиняет ноги моделей и создает эффект слияния обуви с одеждой.

Мужские образы также удивляют разнообразием головных уборов и шейных платков. В каждом комплекте присутствует хотя бы одна вещь, выполненная из жаккардовой ткани. В особых случаях из этого материала составляются и total look-и. В одном из однотонных костюмов-двоек используется вельвет нежно-розового цвета – новый тренд грядущего сезона. Дань моде – вечернее платье, целиком расшитое пайетками, а также сапоги-ботфорты. Вячеслав Зайцев представил и свадебные наряды, декорированные ручной вышивкой.

Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz.

Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), BORK (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер), Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ / СПИДа: O-spide.ru.

При поддержке Минпромторга России и Департамента культуры города Москвы.

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru.

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Москва, Неделя моды "Мерседес-Бенц", Слава Зайцев, народные художественные промыслы