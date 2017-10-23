Презентация весенне-летних коллекций 2018 бренда s.Oliver

17 октября состоялся пресс-день бренда s.Oliver, на котором прошла презентация новых весенне-летних коллекций 2018 бренда s.Oliver, s.Oliver BLACK LABEL и Q/S Designed by.

s.Oliver

Женская коллекция s.Oliver встречает весенне-летний сезон 2018 денимом, трендом на color-block, интересными вариантами отделки, насыщенными цветами и оригинальными силуэтами. Топы с принтами и графическими элементами, актуальные в этом сезоне миди-юбки, стильные куртки и пальто из денима, свитшоты и кардиганы из джерси – в коллекции 2018 есть все составляющие идеального повседневного образа. Мужская коллекция s.Oliver сезона весна-лето 2018 вдохновлена идеей постоянного движения вперед. Образы в стиле athleisure динамичны и оттого станут идеальными компаньонами активной жизни. Дизайнеры использовали комфортные ткани и материалы в лучших традициях уличной моды: урбанистический дух прослеживается в технологичных дизайнах легких курток без подкладки, худи с капюшоном и укороченных брюк.

s.Oliver BLACK LABEL

Женская коллекция s.Oliver BLACK LABEL сезона весна-лето 2018 продолжает следовать актуальному тренду на женственность, перенося его как на повседневную, так и на офисную одежду. Романтическая тема интересна дизайнерам s.Oliver BLACK LABEL как никогда. В коллекции SS18 можно встретить как ткани в стиле легендарных твидовых костюмов Chanel и оборки в осовремененном викторианском духе, так и изысканные воланы и романтические цветочные принты. Новая мужская коллекция s.Oliver BLACK LABEL отличается широким разнообразием моделей, которые можно с легкостью комбинировать между собой, создавая индивидуальные стильные образы. Casual все больше проникает в офисный деловой стиль, стирая все каноны классической мужской одежды. Теперь «деловой» — не просто строгий, но и функциональный.

Q/S Designed by

В коллекции Q/S Designed by весна-лето 2018 дизайнеры сразу расставили несколько стилистических акцентов: в начале весны они предлагают перемещаться по каменным джунглям мегаполиса в удобной и комфортной одежде, следовать тренду на многослойность и не стесняться примерять на себя яркие модели с элементами streetwear и говорящими принтами. С приближением тепла Q/S designed by обращается за вдохновением к Японии: классические японские паттерны и необычный дизайн моделей из денима призваны обновить гардероб и придать повседневным образам уникальности. А в летнюю жару бренд предлагает мысленно переместиться в приятную атмосферу летних музыкальных фестивалей и с легкостью сочетать модели под настроение.

Тэги: Q/S designed by, s.Oliver, s.Oliver Black Label, весна-лето 2018, женская коллекция, мужская коллекция