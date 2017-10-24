Коллекция «Органика» Даши Гаузер

23 октября 2017 г. состоялся показ коллекции Dasha Gauser «ОРГАНИКА» в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Новая коллекция Даши Гаузер ­«Органика» – это история о боли и красоте жизни, о празднике, который рождается тогда, когда находишь силы увидеть и принять в себе все то, что принято считать отклонением. Показ можно сравнить со своеобразным «парадом состояний», на котором роль эмоций отыгрывают платья и костюмы, спроектированные Дашей Гаузер.

Previous

Next Dasha Gauser 2018

Dasha Gauser 2018

Dasha Gauser 2018

«В коллекции есть яркие цветовые решения и темные контрасты, плавные линии и острые формы, блеск и матовые фактуры. В работе над «ОРГАНИКОЙ» главным для меня было добиться того, чтобы коллекция выглядела живой. И она не могла получится монотонной. Мне хотелось передать многообразие состояний и эмоций, которые человек может проживать в разные моменты времени. От глубокой депрессии и паники до ощущения пробужденности и тотальной гармонии. Каждое платье – это новое состояние. Это рассказ о том, как то или иное состояние проживаю лично я. Быть искренним в том, что ты чувствуешь – это и есть для меня органика. И моя коллекция – это моя органика», ­– комментирует дизайнер.

Цвета, ткани и декор платьев подобраны Дашей так, чтобы каждый предмет коллекции затронул зрителей «за живое» и вызвал личный внутренний отклик. Текучие линии, интересный крой и блеск в декоре делают платья из коллекции «подвижными» и динамичными. Они будто дышат и живут своей жизнью, реагируя на импульсы тела моделей, воздействие потоков воздуха и отражая свет софитов. Цветовые решения в буквальном смысле гипнотизируют: сочетание индиго и пепельно-голубой дополняется металлическим блеском, изумрудный – золотом, а трендовый розовый – цветом Тиффани.

За участие в создании образов Даша Гаузер благодарит бренд вдохновляющих украшений ручной работы ROBERTO BRAVO.

Над прическами работали стилисты L’Oréal Professionnel.

Макияж для показа разработали и создали визажисты Mary Kay.

Обувь для показа предоставлена компанией «Эконика».

www.dashagauser.ru

Тэги: Dasha Gauser, Неделя моды "Мерседес-Бенц", весна-лето 2018, женская коллекция