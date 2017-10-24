Ужин «Парни и животные» в ресторане «ЮЖАНЕ» (Москва)

27 октября 2017 года, в пятницу, в ресторане «Южане» состоится очередной ужин для настоящих мясоедов «Парни и животные. При участии винодельни Cune».

«Парни и животные» — закрытый гастрономический клуб, заседание которого проводится 2 раза в месяц. Руководят ужином владелец ресторана «ЮЖАНЕ» Тахир Холикбердиев и шеф-повар Булат Ибрагимов. За основу берется одно животное, и из него готовятся различные блюда по авторским рецептам руководителей. Попасть туда сможет не каждый, но оно того стоит.

В качестве аперитива ресторан предлагает Cune Verdejo Rueda DO (Куне Вердехо Руеда). Жареные гребешки с мочеными яблоками и домашним бараньим хамоном отлично дополнит бокал Cune Rosado Rioja DOC (Куне Росадо Риоха). К рваному тар-тару из костреца с костным мозгом предлагается Cune Crianza Rioja DOC (Куне Крианца Риоха). Отличным дополнением к домашней кровянке с пикантной аджикой и печёными яблоками станет Cune Reserva Rioja DOC (Куне Ресерва Риоха). А стейк «Бавет» с корнеплодами, томлёными в выдержанном говяжьем жиру, заиграет с бокалом Cune Gran Reserva Rioja DOC (Куне Гран Ресерва Риоха). Также гости смогут попробовать Cune Imperial Gran Reserva Rioja DOC (Куне Империал Гран Ресерва Риоха). И, наконец, какой ужин без десерта! Шеф-повар заведения угостит всех йогуртовым мороженым.

Ужин состоится 27.10.2017, в пятницу.

Начало в 20:00.

Сбор гостей в 19:30.

Все удовольствие будет стоить 3000 рублей.

Бронировать столы: +7 495 926-16-40.

«Южане» разместились по адресу: Москва, м. Чистые пруды, проспект академика Сахарова, 10.

«Южане» — мясной ресторан с южным темпераментом, проект краснодарского ресторатора Тахира Холикбердиева. Здесь не отказываются от принципов экологичного потребления мяса в пищу. Уши и хвосты, ребра и голяшки, языки и мозги, шея и пашина, сердце и печень, щечки и яйца – все, что можно приготовить из туш коровы, барана и свиньи, готовят в «Южанах». Даже из копыт варятся бульоны. Меню, построенное по принципу трансформера, даёт возможность самостоятельно выбирать основное блюдо, гарнир и соус. Значительная часть продуктов для ресторана закупается на юге России: в Краснодарском крае, Ростовской области и республике Адыгея, — ведь южный стол всегда радует не только обилием мяса, но и свежих овощей, сыров, пикантностью соусов и ароматом свежего хрустящего хлеба.

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