Выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива» в ГМИИ им. А.С.Пушкина

Картины из коллекции Музея искусства авангарда представлены в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива»

Восемь картин из коллекции Музея искусства авангарда – МАГМА будут представлены на открывшейся 23 октября 2017 г. в ГМИИ им. А.С. Пушкина выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива». Это первая в России выставка, посвященная творчеству ярчайшего представителя парижской школы, французского художника российского происхождения Хаима Сутина (1893–1943) – мастера, который создал собственный неповторимый стиль, вдохновленный классическим искусством мастеров XV–XVIII веков, и дал направление творческим поискам многих живописцев последующих поколений.

Музей искусства авангарда предоставил работы Хаима Сутина «Женщина в зеленом» (1920-1921 гг.), «Освежеванная туша» (1924 г.), «Натюрморт со скатом» (1923/24 г.), «Улица в Кань» (1924 г.), «Красная лестница в Кань» (1923/24 г.), «Пейзаж Кань-Сюр-Мер» (1924-1925 гг.), «Площадь городка Ванс» (1931 г.).

На выставке будет представлена работа из коллекции МАГМА «Женщина, входящая в воду» (1931 г.), созданная по мотивам «Купальщицы» Рембрандта, художника, оказавшего на Хаима Сутина значительное влияние. В отличие от Рембрандта, на картине мастер показывает реальную земную женщину; сосредотачиваясь на ее характере и непростой судьбе. Если импрессионисты как считали искусствоведы, останавливают мгновения на своих полотнах, то Хаим Сутин — останавливал в своих картинах судьбы.

Выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива» является беспрецедентным собранием работ выдающегося художника, старых мастеров, оказавших на него влияние, а также произведений современных художников, вдохновляющихся его полотнами. Российские зрители впервые увидят шедевры Центра Помпиду, Музея современного искусства города Парижа, Музея Лувра и Музея Пикардии. Музей Оранжери предоставил на российскую выставку 20 работ Хаима Сутина из 22, входящих в состав коллекции этого музея.

Выставка будет проходить в залах Главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина и состоять из трех разделов: «Портреты», «Пейзажи» и «Натюрморты». В каждой части будут представлены работы Сутина, картины мастеров старой школы и произведения классиков современного искусства. Даты проведения: 24 октября 2017 – 21 января 2018.

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Музей искусства авангарда – МАГМА в 2001 году основан Вячеславом Кантором, известным общественным деятелем, бизнесменом, филантропом и меценатом. Коллекция музея представляет собой самое большое и важное частное собрание искусства русского авангарда ХХ века. Это течение развивалось на территории Российской империи и Советского Союза в период примерно с 1890 по 1930 годы, объединив таких художников, как Марк Шагал, Хаим Сутин и Марк Ротко. В Музее также собраны работы Валентина Серова, Леона Бакста, Эля Лисицкого, Амедео Модильяни, Эрика Булатова, Ильи Кабакова и других художников. Музей видит свою миссию в том, чтобы показать вклад художников еврейского происхождения, родившихся в России, в искусство мирового авангарда, модернизма и постмодернизма.



Официальный сайт Музея – www.museummagma.ru



Главное здание ГМИИ им. А.С.Пушкина

Москва, ул. Волхонка, 12

www.arts-museum.ru

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