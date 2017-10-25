DesignBoom открывает первый магазин в Санкт-Петербурге

1 ноября 2017 г. сеть магазинов дизайнерских товаров для дома DesignBoom откроет свой первый магазин в Северной столице. Магазин расположится в одном из старейших универмагов мира, «Au Pont Pouge. У Красного моста».

Коллекция посуды Eva Solo

В новом концептуальном пространстве DesignBoom на 2-м этаже универмага будут представлены мебель, декор, освещение и аксессуары от признанных европейских брендов: эргономичные и яркие товары для кухни Eva Solo и Alessi, инновационная мебель Normann Copenhagen, светильники Vita и Seletti, аксессуары для дома Umbra и многое другое.

Коллекция мебели Normann Copenhagen

Более 9 лет DesignBoom сотрудничает с ведущими мировыми брендами и тщательно отбирает только лучшие дизайнерские предметы для дома. Стиль, форма, материалы и функциональность – важна каждая деталь. Ассортимент DesignBoom формируется с учетом тенденций мирового дизайна и потребностей российского потребителя. Кроме этого, бренды, представленные в магазинах сети, удостоены престижных наград на мировых выставках Red Dot, Good Design Award.

Одновременно с первым магазином в Санкт-Петербурге в Москве откроется 4-й магазин сети. Он будет расположен в центре дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»

Санкт-Петербург, «Au Pont Rouge. У Красного моста», наб. Реки Мойки, д.73, 2 этаж

пн-вс 10.00 — 22.00

Официальный интернет-магазин: www.designboom.ru