Элизабетта Франки полностью контролирует свой бренд

Betty Blue SpA, итальянская компания, которая владеет и управляет модным брендом Elisabetta Franchi, заявила о смене владельца к концу 2017 года.

Элизабетта Франки получит 100% акций своей компании, часть которых почти четыре года принадлежала фонду прямых инвестиций Trilantic Capital Partners. Сама же компания была основана в 1998 итальянским предпринимателем, который сумел успешно зарекомендовать бренд в fashion-индустрии.

Благодаря плодотворному сотрудничеству, за время партнерства Элизабетта Франки и фонд Trilantic добились серьезных успехов в международном развитии бренда, грамотно используя возможности, предлагаемые рынком эксклюзивной продукции Made in Italy.

«Для нашего фонда инвестирование в Betty Blue S.p.A. оказалось великолепным опытом, как с точки зрения результативности, так и в профессиональном отношении», — комментирует Витторио Пиньятти Морано, президент и совладелец фонда Trilantic Europe.

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