Показ YULIA KOSYAK на Неделе моды Мерседес-Бенц

В третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia была показана коллекция петербургского дизайнера YULIA KOSYAK.

Юлия Косяк создала футуристическую коллекцию: серебристый металлик, прозрачные платья с набивным черным горохом, объемные воланы и оборки. Бирюзовое и коралловое кружево – трусы-слипы с высокой посадкой и блузки. Укороченные свитшоты с аппликацией, мужские рубашки, пиджаки, брюки были выполнены из натуральных тканей в оттенках зеленого. Цвет сезона – красный – Юлия обыграла в мужских бушлатах с золотой вышивкой на груди и градиентных женских леггинсах. Девушки прошли по подиуму на высоких серебристых шпильках с обтянутыми пластиком икрами, мужскую одежду модели демонстрировали в кастомизированных белых кожаных кедах.

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Yulia Kosyak, Юлия Косяк