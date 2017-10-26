Показ YULIA KOSYAK на Неделе моды Мерседес-Бенц

26.10.2017 • Российская мода • : 23

В третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia была показана коллекция петербургского дизайнера YULIA KOSYAK.

  • Yulia-Kosyak
  • Yulia-Kosyak
  • Yulia-Kosyak

Юлия Косяк создала футуристическую коллекцию: серебристый металлик, прозрачные платья с набивным черным горохом, объемные воланы и оборки. Бирюзовое и коралловое кружево – трусы-слипы с высокой посадкой и блузки. Укороченные свитшоты с аппликацией, мужские рубашки, пиджаки, брюки были выполнены из натуральных тканей в оттенках зеленого. Цвет сезона – красный – Юлия обыграла в мужских бушлатах с золотой вышивкой на груди и градиентных женских леггинсах. Девушки прошли по подиуму на высоких серебристых шпильках с обтянутыми пластиком икрами, мужскую одежду модели демонстрировали в кастомизированных белых кожаных кедах.

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