Лукбук FW 2017/18 российского бренда SØ

Абстрактная живопись Верены Лэвенберг и Казимира Малевича в осенне-зимней коллекции 2017-18 SØ.

Вдохновением для создания новой коллекции стали работы абстракционистов — Казимира Малевича и известной в узких кругах швейцарской художницы Верены Лэвенберг.

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SØ

SØ

Простые геометрические формы, четкие контуры и монументальность будто перенеслись с полотен художников в коллекцию.

Дизайнеры бренда и в этот раз остались верны выбранному стилю – и основу коллекции составили минималистичные вещи прямого кроя – рубашки с абстрактными цветовыми пятнами, оверсайз-пальто, лаконичные брюки-дудочки, а также уютный кардиган.

В коллекции использовано авангардное сочетание контрастных цветов: изумрудного и красного, синего и горчичного, белого и черного.

Photo: Andrew Golovchenko

Make&hair: Ekaterina Stolbova

Model: Kris Vlasova

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Тэги: бренд SØ, лукбук, осень-зима 2017/18