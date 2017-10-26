Лукбук FW 2017/18 российского бренда SØ

26.10.2017 • Российская мода • : 43

Абстрактная живопись Верены Лэвенберг и Казимира Малевича в осенне-зимней коллекции 2017-18 SØ. 

Вдохновением для создания новой коллекции стали работы абстракционистов — Казимира Малевича и известной в узких кругах швейцарской художницы Верены Лэвенберг.

  • Лукбук SØ осень-зима 2017/18
  • Лукбук SØ осень-зима 2017/18
  • Лукбук SØ осень-зима 2017/18

Простые геометрические формы, четкие контуры и монументальность будто перенеслись с полотен художников в коллекцию.

Дизайнеры бренда и в этот раз остались верны выбранному стилю – и основу коллекции составили минималистичные вещи прямого кроя – рубашки с абстрактными цветовыми пятнами, оверсайз-пальто, лаконичные брюки-дудочки, а также уютный кардиган.

В коллекции использовано авангардное сочетание контрастных цветов: изумрудного и красного, синего и горчичного, белого и черного.

Photo: Andrew Golovchenko
Make&hair: Ekaterina Stolbova
Model: Kris Vlasova

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