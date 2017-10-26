28 октября 2017 года в концертном зале Барвиха Luxury Village при поддержке журнала Harper’s Bazaar состоится официальная российская премьера фильма «ВАН ГОГ. С любовью, Винсент».

Это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 112 художников из 20 стран мира создавала каждый из 62450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог.

В основу сюжета «ВАН ГОГ. С любовью, Винсент» легли более чем 800 писем Ван Гога своему брату Тео.

Продюсер и режиссер картины – обладатель Оскара — Хью Велчман, получивший статуэтку за короткометражный анимационный фильм «Петя и Волк» (2008) на музыку Сергея Прокофьева. Музыку к фильму написал известнейший в мире кино композитор — Клинт Мэнсэлл, автор саундреков к таким фильмам как «Реквием по мечте» (Д. Арановски), «Черный лебедь», «Ной» и многие другие.

Актеры, воплотившие на экране образы тех, кто близко общался с Ван Гогом в последние годы его жизни — Сирша Ронан (премия «Оскар» за фильм «Искупление»), Джером Флинн («Игры престолов»), Холли Эрл («Дракула: Темный принц»), Эйдан Тернер («Хобит»), Хэлен Макрори («007: Координаты Скайфолл») и Дуглас БУТ («Переживая за Боя», «Большие надежды»). Главные роли фильма для российского проката озвучили актеры Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачева.

Заказать билеты можно по телефону +7(495)9333399 или по активной ссылке в профиле в Instagram @barvikhaconcerthall.

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