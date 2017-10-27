Коллекция GENERATION ZERO Игоря Чапурина

GENERATION ZERO

CHAPURIN prêt-a-porter spring-summer 2018

Идея. Рубеж веков – удивительное время, щедрое на новые идеи и тенденции в культуре, политике и моде. Преодолев тектонический разлом 20 и 21 веков, поколение нулевых вступило в эпоху социальных медиа и виртуальной реальности, быстро усвоив новую эстетику, которую теперь определяют мода улиц, визуальный концепт андеграунда и вездесущий масс-маркет. Это противоречивое, но красочное поколение, свободное от груза прошлого и активно осваивающее то настоящее, о котором грезили писатели-фантасты 60-х годов, и стало источником вдохновения для новой весенне-летней коллекции Игоря Чапурина GENERATION ZERO.

Силуэт. Взяв на вооружение свой ключевой принцип графической эклектики, Игорь Чапурин строит коллекцию на основе моделей прямого и трапециевидного силуэта. Объем превращается в самостоятельный дизайнерский элемент, что в содружестве с прозрачностью материалов создает измененные визуальные формы платьев, блуз и летних пальто. Асимметрия в GENERATION ZERO становится более выраженной, а длина рубашек служит стилевым антиподом ультра-короткой длине платьев и шорт.

Материал. Дизайнер строит коллекцию на основе натуральных тканей, делая акцент на индийском шелке, перуанском хлопке и органзе. Матовые и глянцевые пайетки становятся основой вечернего блока GENERATION ZERO, а перфорированная тончайшая кожа вносит гранжевый элемент в коллекцию.

Цвет. Колор-карта коллекции базируется на черном, активном розовом и холодном лимонном цветах. Игорь Чапурин интегрирует в коллекцию принтованные ткани, основанные на геометрическом авторском рисунке дизайнера, а серебряные пайетки придают GENERATION ZERO деликатную футуристичность.

Волосы: Aldo Coppola

Макияж: CLARINS

Украшения: CHAPURIN for SMOLENSK DIAMONDS

Оптика: CHAPURIN for HARRY COOPER

chapurin.com

Тэги: Chapurin, Игорь Чапурин, весна-лето 2018