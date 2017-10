Коллективный показ «Сделано в России» на Неделе моды Mercedes-Benz

Показы 25 октября 2017 года на Mercedes-Benz Fashion Week Russia стали заключительными на площадке ЦВЗ «Манеж». 26 октября площадка MBFW Russia переместилась в Музей Москвы, где свои коллекции показало новое поколение московской моды.

ANSEL

Пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia открыл коллективный показ «Сделано в России». 11 брендов – ANSEL, Morkovka, Elmira Markes, ZIGA, D’ulat by Liliya Palyunina, eLSi, Double you, Black Cardina, Yes. I would, Tasha Martens, Ligvianni – представили коллекции сезона весна-лето 2018.

Летние сарафаны и платья в стиле «бэби-долл» для будущих мам и мужская мода. Удлиненные толстовки дизайнеры предлагают сочетать с прозрачными ботфортами, легкое кружевное платье – с грубыми ботинками. Верхняя одежда представлена удлиненными пальто, бомберами, легкими куртками и косухами. Также на подиуме представили коллекцию разнообразных коктейльных и вечерних платьев. Цветовая гамма самая пестрая: от пастельных нейтральных оттенков до ярких красного, малинового и голубого.

Тэги: ANSEL, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Неделя моды "Мерседес-Бенц"