Воскресный бранч «Семеро козлят» в ресторане «ЮЖАНЕ»

В воскресенье, 29 октября 2017 года, ресторан «Южане» устраивает бранч «Семеро козлят», главным героем которого станет козлёнок.

По традиции, гости смогут попробовать много разных блюд: на закуску — печёные овощи на тосте с грецкими орехами и потрохами, риет из козлёнка, маринованный печёный перец с товрогом и жаренная ставрида с йогуртом. Любителям салатов предлагается начать бранч с салата со свеклой и сердцем козлёнка и салата из оливок с томатами и зелёным луком.

Не секрет, что мясо козлёнка — одно из нежнейших. Шеф-повар ресторана предлагает основные блюда, приготовленные в лучших южных традициях: суп из козлёнка с клёцками и зеленью и зажаренного на вертеле козлёнка. Последнего гости могут дополнить вкусными гарнирами: кабачками с чесноком, запечёным в углях картофелем или булгуром с овощами.

Бранч идеально дополнят вина, которые будут предложены по специальной цене. Любителям игристых вин будет предложено Балаклава Пино Нуар Розе, Россия и Бельстар Проссеко, Италия. Для поклонников белого вина подготовлено Южане #ДляТебя, Краснодарский Край, Россия, Ле Гран Нуар Шардоне, Франция, Токаш Виньо Верде, Португалия и Куне Вердехо Руеда, Испания. А любители классического красного вина смогут попробовать Южане #ДляМеня, Краснодарский край, Россия, Ликурия Каберне Фран, Краснодарский край, Россия, Сантье Де Багатель Доннадье Сен-Шиньян, Франция, и Пино Нуар Винья Лейда, Чили.

В завершение бранча каждый сможет насладиться десертами на выбор — клюквенным пирогом, финансьером с фундуком, копчёным крем-брюле, печеньем с корицей или лимонным кексом.

Дети до 12 лет смогут попробовать деликатесы от поваров совершенно бесплатно. К тому же, весь день для них будут работать зажигательные аниматоры, поэтому родители могут быть спокойны за своих юных южан, они в ресторане под надежным присмотром.

Для взрослых билет на бранч стоит 1500 рублей, он даёт право на неограниченное количество любимых блюд из бранч-меню.

Бранч в «Южанах» стартует в 12:00 и продлится до 17:00.

Бронировать столы нужно по номеру +7 495 926-16-40.

Ресторан «Южане»

Москва, проспект академика Сахарова, 10



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