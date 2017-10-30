Бутик натуральной продукции Botteganova Organic (Москва)

Botteganova Organic – это бутик натуральной и органической продукции, открытый на базе собственного фермерского хозяйства в Италии, а также кафе, где все блюда готовят из продуктов с прилавка собственного магазина создатели заведения.

Семейный проект создан настоящими фанатами органических и натуральных фермерских продуктов, которые пропагандируют правильное питание не только как стиль жизни или необходимость, но также и философию: воссоздание экологического равновесия и природного баланса. Принцип правильного питания и культуры питания в целом. Информированности и целостности, роли человека в природе и наоборот.

Гордость магазина Botteganova Organic – одноименное оливковое масло, полученное с собственных земель в Италии региона Абруццо. Данный регион называют «легкими» Европы, ведь на территории практически нет промышленных предприятий — сплошная череда холмов, гор, заповедных и парковых зон и морских пляжей. Здесь вы также найдете органический кофе собственной обжарки и сможете попробовать фирменный напиток Ордзочино на основе ячменя, инжира и финика. По вкусовым свойствам Ордзочино похож на классические европейские кофейные напитки, такие как капучино или латте, и является прекрасной альтернативой для кофеманов, которые уже выпили свою четвертую чашку кофе в день.

В рамках магазина Botteganova Store также функционирует кафе, главная идея которого состоит в том, чтобы продукты не теряли своих полезных свойств при приготовлении. Именно поэтому создатели осознанно отказались от заготовок, специальной термической обработки… и меню. За кухню здесь отвечают братья-сооснователи Батыр и Рустам, и именно они подскажут, что могут приготовить для вас сегодня. По их мнению, все, что заморожено, охлаждено и потом разогрето, может иметь вкус и даже полезные вещества, но на уровне жизненной энергии такая еда пустая. А чтобы пища приносила не только удовольствие, насыщение, но и энергию, она должна быть приготовлена здесь и сейчас, из-под ножа.

Главный ресурс, которым пользуется компания — это земля. В гумусе (под гумусом принято понимать органическое вещество, в котором содержатся компоненты, необходимые для питания растений) протекают бесчисленные процессы, поддерживающие правильный цикл созревания и жизнедеятельности всех растений. Поэтому Botteganova Organic поддерживает натуральный процесс, но вмешивается в него только при важной необходимости. Так семья ушла от строгой органики в сторону пермакультуры, ведь в данном способе есть новые возможности для того, чтобы продукт созревал более вкусным, «как у бабушки в деревне». Это не просто продукт, выращенный в натуральных условиях. На качество в данном случае влияет не только состав почвы, но и симбиотический процесс. Продукты, выращенные именно таким способом, обладают неповторимым историческим вкусовым восприятием.

Проект был создан уже после введения санкций на продовольственные продукты из Европы, поэтому в рамках данных условий компания сотрудничает с проверенными партнерами и поставщиками. Так, семье удалось найти в Москве итальянских производителей моцареллы и буратты, а кахунские помидоры выращивают специально для Botteganova Organic друзья из Кабардино-Балкарии.

В ассортименте магазина представлены органические продукты, выращенные без пестицидов, агрохимии и ГМО, полезные альтернативы: бездрожжевой цельнозерновой хлеб, морская соль, коричневый сахар, ваниль, яйца от кур свободного выгула, безглютеновые, диабетические и вегетарианские продукты, фитопрепараты, созданные по древним прописям с учетом традиционных методов обработки, натуральные альтернативы витаминным препаратам, эфирные масла, продукты пчеловодства, органическая и натуральная косметика без натрий лаурет сульфата, парабенов, пропиленгликоля, парафина и т.д., а также краски для волос, декоративная косметика и средства для интимной гигиены. Кроме того, здесь можно найти 100% биоразлагаемые органические моющие средства, которые безопасны для человека и окружающей среды, а также эко товары для детей (натуральные многоразовые и одноразовые подгузники, эко-игрушки, стимулирующие мелкую моторику и воображение, одежду, одеяла и другой текстиль из органического хлопка).

В производственном процессе Botteganova Organic применяются только натуральные, природные консерванты: растительные масла холодного отжима, нерафинированный сахар, натуральные кислоты (яблочный и виноградный уксус, лимонный сок), морская соль, агар-агар и т.д.; натуральные красители (сок ягод, овощей и фруктов), мёд, пряности, эфирные масла, фруктовый пектин. В приготовлении используются лишь безвредные технологии: соление, сушка, пастеризация, квашение, вяление, вакуумная обработка, варка и мгновенная заморозка.

В проект также входит программа «Магазин Green», которая подразумевает уборку помещений только органическими моющими средствами, ароматизацию помещений натуральными эфирными маслами, сбор батареек и обменной тары от покупателей.

Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2/9, ЖК «Маршал»

+7 (495) 740-33-96

www.naturabottega.com