Неофутуристичная капсула от Cop.Copine

Легендарный французский бренд Cop.Copine представляет минималистичную капсулу в духе неофутуризма. Это – коллекция откровенно простых по крою, отсылающих к стилистике униформы моделей, превращающих понятие «на каждый день» в образ будущего. О будущем, ставшим настоящим, в капсуле кричат пиксели, цифры и матричные коды, проникшие на черно-белое полотно технологичных тканей.

Провозглашая курс на разумное потребление, креативный директор марки Мари Жо де Оливейра выпустила коллекцию-манифест цифровой эпохе, состоящую из многофункциональных геометричных предметов одежды – рубашек-платьев, платьев-комбинезонов, юбок, брюк-кюлотов и джемперов. У этой «армии будущего» есть отличительный знак: авторский принт в виде зашифрованных буквенно-цифровых паролей, расшифровать которые под силу разве что инженерам высокотехнологичных корейских компаний. Кстати, неофутуризм возник в коллекции как раз под влиянием Сеула – именно ему креативный директор отводит роль Мекки нового диджитал-мира.

«Сеульская» капсула становится продолжением основной коллекции бренда, в которой женственность приглушается андрогинными силуэтами в стилистике спорт-шик, в результате чего во все европейские магазины марки «высаживаются» платья-миди со складками лесенкой в духе школьной формы, ансамбли платьев-рубашек и прямых брюк с металлическим блеском, а также ультрамодные в этом сезоне водолазки с широкой горловиной.

Коллекция-униформа будет представлена во всех 10 российских магазинах марки, а также официальном интернет-магазине www.copcopine.ru.

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