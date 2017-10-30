Полина Киценко основала собственное агентство

После десятков успешно реализованных проектов Полина Киценко – сооснователь благотворительного Зеленого марафона «Бегущие сердца» и руководитель его оргкомитета, одна из ключевых фигур российской модной индустрии, законодательница актуальных трендов, успешный управленец в сфере коммуникаций и маркетинга, наконец, основала собственное коммуникационное агентство полного цикла PK connection.

За плечами у Полины и ее команды — создание лучшего благотворительного забега в России Зеленого марафона «Бегущие сердца», PR коммуникации и мероприятия для таких брендов как Yana и Maison Bohemique, создание самых посещаемых событий в рамках VFNO, запуски и коллаборации с такими брендами как adidas, Reebok и Nike, лектории и синематеки, презентации книг Ники Белоцерковской, открытие ДачаStore совместно с Аленой Долецкой, презентация умных часов Samsung, организация первых public talks Лены Крыгиной и создание ее первого Krygina box, а также тысячи публикаций в прессе, на телевидении и радио, сопровождающие каждый проект Полины и ее команды.

Агентство PK connection – отнюдь не стартап, а команда профессионалов с богатым опытом работы в сфере event-менеджмента, традиционного PR и influencer и digital-маркетинга, создавшие одни из самых громких мероприятий и кампаний в Москве за последние несколько лет в сфере общественных проектов, люкса и масс-маркета.

Тэги: event-менеджмент, Полина Киценко, агентство PK connection