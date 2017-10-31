Вечеринка Digital Emotions Night: ORKIDEA

DIGITAL EMOTIONS NIGHT: ORKIDEA, FONAREV

ALEXEY SONAR, POSHOUT

4 ноября, суббота | 23:50-6:00

Digital Emotions Night встречает, пожалуй, самого долгожданного гостя — финского диджея и продюсера Orkidea. Самый титулованный диск-жокей Скандинавии выступит в «Известия Hall» на официальном pre-party Epizode 2.

Orkidea прошел удивительный путь от первых нелегальных рейвов в лесных пригородах Хельсинки до диджеинга на самых престижных европейских площадках — он, например, выступал на приватных вечеринках Жана-Поля Готье. На своей родине, в Финляндии, он считается диджеем номер один, и этот титул подкреплен многочисленными премиями и наградами. Достаточно сказать, что он 11 раз становился «Лучшим диджеем» по версиям Platinum Awards, Finnish Club Awards и megamind.de.

Его треки получили международную популярность, вышедшие на Black Hole и Universal Music «Unity», «Beautiful» и «Metaverse» стали интернациональными хитами и получили поддержку от признанных мастеров жанра — Tiesto, Армина ван Бюрена и Sasha. Высоко оценил его работу и лидер движения Pure Trance Solarstone. Приняв Orkidea в состав своей гастролирующей команды, он назвал его «лучшим транс-диджеем Европы».

В Финляндии Orkidea также известен в качестве успешного промоутера: десять лет он занимался делами одного из самых известных клубов Хельсинки — «Unity», устраивал гастроли знаменитых вечеринок Renaissance и организовывал многотысячные рейвы Pacifique. В списке его международных резиденций значатся самые известные клубы — Pacha Ibiza, лондонский Ministry of Sound и берлинский Tresor.

«Российский след» Orkidea тесно связан с Digital Emotions: диджей неоднократно выступал на шоу-кейсах лейбла и много гастролировал вместе с Владимиром Фонаревым. В 2017 году сотрудничество Orkidea и Digital Emotions выходит на новый уровень, 23 октября DE выпускает его сингл «Finnish Kiss».

Выступление Orkidea в «Известия Hall» готовит московскую публику к ставшей уже традиционной Digital Emotions Night на вьетнамском острове Фукуок; она запланирована в январе 2018 года в рамках проекта Epizode 2.

Билеты: http://fonarev.com/tickets/

Тэги: "Известия Hall", диджей Orkidea, музыка