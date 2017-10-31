Праздничная кампания Michael Kors Collection Resort 2018

Источником вдохновения новой рекламной кампании Michael Kors Collection Resort 2018 послужил гламурный шик. Фотограф — Марио Тестино. В съемках кампании приняла участие популярная аргентинская модель Мика Арганараз, которая идеально отразила ДНК бренда, — стиль, расслабленность и непринужденность. Тропики, палящее солнце, стильные образы новой коллекции — главные постулаты.

Рождественская рекламная кампания MICHAEL Michael Kors 2018 посвящена ожиданию главного праздника в году. Модели Тейлор Хилл и Роми Стрейд в кадрах Марио Тестино гуляют по зимнему Нью-Йорку. Рекламная кампания — ода энергии, особой атмосферы новогодних каникул. В центре внимания — богатые оттенки, блеск и неотразимая яркость образов.

Завершают рождественскую кампанию кадры с Вутером Пиленом, который представляет мужской бренд Michael Kors Mens.

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