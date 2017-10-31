Часы-«восьминог» от MB&F

Octopod: загадочные часы… с ногами MB&F + L’Epée 1839

Морская тема в творчестве MB&F получила новое развитие в модели Octopod («Восьминог»). Идея этих настольных часов с восемью опорами и восьмидневным запасом хода навеяна одновременно головоногими моллюсками, морскими хронометрами и фильмом «Бездна». Результат – удивительное сочетание современного дизайна, кинетической скульптуры и высокоточной часовой механики, заключенной в прозрачную сферу.

«Восьминог», придуманный дизайнерами MB&F и изготовленный компанией L’Epée 1839, ведущим швейцарским производителем настольных часов, может стоять на шарнирных ногах-опорах или принимать сидячее положение. Высота каждой ноги регулируется отдельно, благодаря чему Octopod, как и все другие восьминогие существа, сохраняет устойчивость даже на самой неровной поверхности.

Однако наибольшее любопытство вызывает его прозрачная сферическая «голова», заключающая в себе часовую механику и имеющая ряд интересных особенностей.

Эта прозрачная сфера крепится с помощью карданова подвеса (правда, предназначенного, скорее, для вращения в одной плоскости), который использовался в традиционных корабельных хронометрах, благодаря чему они сохраняли горизонтальное положение даже тогда, когда корабль кидало из стороны в сторону. Наличие карданова подвеса в корпусе «Восьминога» позволяет, независимо от угла наклона или высоты основы, повернуть сферу таким образом, чтобы чтение показаний времени было максимально удобным.

Вторая особенность, которую сразу же заметит внимательный наблюдатель, заключается в том, что пульсирующий механизм спуска, регулирующий точность хода часов, расположен здесь на минутной стрелке, в то время как обычно – прежде всего из соображений упрощения конструкции – его устанавливают на неподвижную платину механизма. Хотя регулятор хода данной модели не похож на вертикально ориентированный турбийон, описанный в оригинальном патенте Абрахама-Луи Бреге, его 60-минутное вращение вместе с минутной стрелкой по своей сути отвечает замыслу Бреге. Знаменитый часовщик решил оснастить карманные часы, большую часть времени находящиеся в вертикальном положении, вращающимся механизмом спуска с целью компенсации погрешностей хода. В наручных же часах, положение которых в пространстве постоянно меняется, нет необходимости в том, чтобы турбийон постоянно вращался на все 360°.

Но и это еще не все: часовой механизм «Восьминога» подвешен в хрустальной сфере таким образом, что создается ощущение, будто он парит в воздухе (или плавает в воде). Платина механизма представляет собой прозрачную стеклянную пластину с антибликовым покрытием с обеих сторон, благодаря чему она практически невидима. Подобно осьминогу, который способен менять свою окраску, сливаясь с окружающей средой, наш «Восьминог» применяет свои методы маскировки.

Механизм с восьмидневным запасом хода, установленный в часах Octopod, является новой разработкой конструкторов L’Epée 1839, которым пришлось решить ряд сложных задач, связанных с использованием прозрачной платины и необходимостью уравновесить регулятор хода.

Помимо сходства с осьминогом и морским хронометром, Octopod также вызывает ассоциации с фантастической батисферой из фильма Джеймса Камерона «Бездна» 1989 года. При взгляде на эту прозрачную сферу воображение уносит нас в таинственные морские глубины – туда, где всегда царит спокойствие, а сквозь толщу воды просматриваются удивительные флуоресцирующие существа. Впрочем, несмотря на тесную связь с морской стихией, «Восьминог» прекрасно чувствует себя и на суше.

Модель Octopod выпущена тремя ограниченными сериями по 50 экземпляров в каждой: с PVD-покрытием черного цвета, с PVD-покрытием синего цвета и в версии серебристого цвета (из палладия).

Индикация и сложные функции

Часы, минуты, точно уравновешенный регулятор хода на минутной стрелке

Корпус

Размеры: 28 см (длина) x 28 см (высота) в стоячем положении, 45 см (длина) x 22 см (высота) в сидячем положении

Вес: 4,2 кг

Каркас: Нержавеющая сталь, никель и латунь с палладиевым покрытием

Количество компонентов (корпус, опоры, сфера): 309

Конечности

8 конечностей, каждая состоит из 31 детали

Эти опоры изменяют положение при нажатии на кнопку, которая есть на каждой из них Возможны два положения конечностей: стоячее и вытянутое

Сфера

Вращается на 360° как по вертикали, так и по горизонтали, оснащена тремя латунными кольцами с пескоструйной и матовой обработкой

Две полусферы из поликарбоната соединены матовой полосой из трех элементов

Механизм

Разработан и изготовлен в компании L’Epée

Платина из прозрачного минерального стекла с двусторонним антибликовым покрытием

Частота баланса: 2,5 Гц (18 000 пк/час)

Запас хода: 8 дней (один заводной барабан)

Детали механизма: 159

Камни: 19

Противоударная система Incabloc, защищенная минеральным стеклом

Материалы: латунь с палладиевым покрытием, нержавеющая сталь и латунь с никелевым покрытием

Ручной завод: ключ с двухуровневым гнездом квадратной формы для завода и установки времени

Тэги: MB&F, настольные часы, часы Octopod