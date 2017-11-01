Фестиваль моды и искусства ART OF FASHION (СПб)

3 – 6 ноября 2017

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3 ноября стартует интерактивная часть фестиваля моды и искусства ART OF FASHION. Южный Атриум ТРЦ «Галерея» преобразуется в мобильное мультифункциональное пространство, где в течение 4 дней будут проходить сессии и мероприятия, включающие в себя: образовательный блок PUBLIC TALK, FASHION ПЕРФОРМАНСЫ, посвященные трендам предстоящего модного сезона, и FASHION FILM DAYS – кинопоказы лучших фэшн-фильмов и документального кино о выдающихся деятелях моды и искусства.

Программа фестиваля:

3 ноября, пятница

16.45 Открытие фестиваля. Вступительное слово куратора фестиваля Art of Fashion в ТРЦ «Галерея» Анны Петуховой

17:00 PUBLIC TALK

«О глобальном тренде симбиоза моды и искусства и его отражении в культурной и социальной среде» Спикер: креативный директор FFDigest Мария Пудан

18.00 FASHION ПЕРФОРМАНС ХАКИ / KHAKI / 黃褐色 (мультибренд)

В гламурные 2000-е мы игнорировали офисных работников, в начале 2010-х мы о них забыли, но недавние показы лидеров модных тенденций заставили по-другому посмотреть на униформу. Сегодня это шик высшей пробы, даже если вы никогда не работали в офисе: так даже лучше, это дает возможность без навязанных дресс-кодов комбинировать элементы, формы и градации кабинетной иерархии, позволяя одеться альтернативно повсеместному спортивному стилю.

18.30 PUBLIC TALK

«О спецпроектах, показах и презентациях брендов класса люкс и масс-маркета»

Спикер: Евгения Фишелева, директор спецпроектов LUNAR HARE и The Blueprint

20.30 FASHION ПЕРФОРМАНС TOTAL RED

Красный в этом сезоне присутствует практически во всех коллекциях. Возможно это совпадение с годовщиной Октябрьской революции 1917 года. Модели, одетые целиком в красное, напомнят о русском авангарде и мощной поэтической волне, захлестнувшей Петроград столетней давности.

21.00 FASHION FILM DAYS

Показ фильма «Диана Вриланд: взгляд должен путешествовать»

4 ноября, суббота

15.00 PUBLIC TALK

«О проектах видео департамента Conde Nast и будущем fashion-видео в России»

Спикер: Елена Чичина, директор по корпоративным продажам Conde Nast

16.30 PUBLIC TALK

«О коллабoрации SILA SVETA c режиссером Гордоном Вон Штайнером для Бала Института костюма в музее Метрополитен, Нью-Йорк» (Met Gala, 2017)

Спикер: Стас Башкатов, арт-директор SILA SVETA

18.00 FASHION ПЕРФОРМАНС LEATHER[ETTE] (мультибренд)

Один из самых мощных трендов этой осени – натуральная и эко-кожа, во многообразии фактур и сочетаний. Warm Leatherette! – вспоминаем нетленный хит Грейс Джонс и облачаемся в кожу с ног до головы на манер актуальных сейчас 1990-х.

18.30 PUBLIC TALK

«Прошлое, настоящее и будущее в профессии куратора моды на примере собственных выставок в Музее Виктории и Альберта и видеопроектов с SHOWstudio»

Спикер: Эми де ла Хей, профессор магистратуры MA Fashion Curation и со-основатель кафедры истории одежды и кураторства в Лондонском колледже моды (Amy de la Haye, London College of Fashion)

20.30 FASHION ПЕРФОРМАНС SHINE! (мультибренд)

Блеск уже давно не прерогатива тяжеловесных вечерних или театральных суаре, он прочно вошел в повседневную одежду и молодежную субкультуру. Проект GLITTER представит интерпретацию этой тенденции, поместив моделей в атмосферу современной Studio 54, когда «высокое» и «низкое» – люрекс, глиттер, ламе и пайетки – не имеют значения, важен только блеск в глазах.

21.00 FASHION FILM DAYS

Показ фильма «The First Day in May» («Первый понедельник мая»)

5 ноября, воскресенье

15.O0 PUBLIC TALK

«Storytelling в моде: тексты, визуальные материалы, фильмы, выставки и инсталляции, как жанры современного мультимедийного искусства и инструменты продвижения модных брендов от luxury до масс-маркета»

Спикер: Юлия Гордина, журналист, продюсер, креативный и PR консультант, основатель бюро коммуникаций WONDERFOXY.

16.30 FASHION FILM DAYS

Показ фильмов – шортлист победителей Berlin Fashion Film Festival 2017

18.00 FASHION ПЕРФОРМАНС (UN)CASUAL (мультибренд)

Богемный уют. Здесь мы собрали удобные осенние вещи: для парней поярче и со сложными цветовыми сочетаниями, девушки примеряют на себя образы муз французских поэтов и художников.

18.30 PUBLIC TALK

«О революционной сценографии модных показов»

Спикер: Павел Недостоев, партнер и бренд-директор event-агентства DEPARTÁMENT

20.30 FASHION ПЕРФОРМАНС BACKSTREET KIDS (мультибренд)

Спортивная экипировка, сверхсовременные материалы и анатомический крой – это то, что окончательно вышло за пределы спортзала и через модный андеграун триумфально идет по улицам, где и зарождается современная мода.

21.00 FASHION FILM DAYS

Показ документальных фильмов INRUSSIA о российских дизайнерах (Gosha Rubchinskiy, Nina Donis) и молодых художниках.

6 ноября, понедельник

15.00 PUBLIC TALK

«Симбиоз моды и искусства: творчество дизайнеров и художников вне рамок моды и дизайна одежды»

Спикер: Спикер: Мария Синицына, куратор, продюсер, создатель фестиваля моды и искусства Cycles & Seasons by MasterCard, генеральный продюсер Kandinsky Fest и проекта Love is (57th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 2017)

16.30 PUBLIC TALK

«О художниках и их коллаборациях с мировыми fashion-брендами»

Спикер: Георгий Олейник, блогер, кандидат экономических наук, входит в топ 10 digital маркетологов России

18.00 FASHION ПЕРФОРМАНС Дайджест трендов осень/зима 2017-2018 (мультибренд)

18.30 PUBLIC TALK «Как российский художник стал мировой звездой fashion-индустрии»

Спикер: Покрас Лампас, художник-каллиграф

20.30 FASHION ПЕРФОРМАНС VENERA KAZAROVA

«Я создаю костюмы для театральных постановок и современного танца, в своей работе я соединяю любовь к бумаге и ткани, иногда сочетая оба этих материала, а также пластиковую посуду, полиэтилен и все что попадается под руку, в особенности старые вещи. Я черпаю вдохновение в природных формах, сказках и своих сновидениях.»

21.00 FASHION FILM DAYS

Показ фильма «Диор и я»

3-6 ноября 2017

Санкт-Петербург, Лиговский пр. 30 А, ТРЦ «Галерея», 1 этаж

Вход по предварительной регистрации aof.galeria.spb.ru

Тэги: Санкт-Петербург, ТРЦ "Галерея", фестиваль моды и искусства