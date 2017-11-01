24 октября 2017 года на Неделе Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся коллективный показ CONTRFASHION.

CONTRFASHION – это проект, нацеленный на то, чтобы помогать молодым талантливым дизайнерам заявить о себе, выводя их авангардные коллекции на неделю моды, часто с необычный подачей, с элементами шоу, тем самым полностью раскрывая творческий потенциал дизайнеров. Модельеры, участвующие в проекте, представляют свои коллекции как некий полет фантазии, стирающий все рамки и привычные представления об одежде и моде в целом.

В этом году в рамках проекта выступили четыре дизайнера:

Nata Gamurar – это авангардный перформанс в стиле ДНК бренда. Модели прошли по подиуму с холстами в руках, из карманов неопреновых жакетов, комбинезонов, жилетов заметны малярные кисти, кеды – в брызгах краски. Основные цвета – индиго, бирюза, желтый, красный.

Константа коллекции Valeria Delski – кожа; это трусы-слипы с высокой посадкой, ботинки на протекторной подошве, боди телесного цвета. Серебристый металлик, лавандовый цвет и белый стали цветовым акцентом в преимущественно черной коллекции. Аксессуары: колготки в сетку, фата в финальном образе. Макияж и волосы: агрессивный face-art. Гладко зачесанные назад волосы.

Коллекция Tata-Polina & Dima Kamma – это эксцентричные головные уборы в глиттере и атласе. Тренч из денима прямого кроя с накладными карманами сверху замшевых чулок на подвязках и кожаного бандо. Накидки из сетки. Принт коллекции: чередование черной и нюдовой полоски. Декоративные элементы: кольца, кожаные вставки.

Тэги: CONTRFASHION, Неделя моды "Мерседес-Бенц", молодые дизайнеры