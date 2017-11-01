Коллекция весна-лето 2018 от Yulia Nikolaeva

Коллекция YULIA NIKOLAEVA весна-лето 2018

Мягкие, приглушенные цвета, перемежаемые яркими вспышками контрастных полос и цветных кругов, блеском серебристых тканей. Свободный крой, элементы асимметрии, непринужденный современный стиль.

«Не буду спать» – фраза, которой были расписаны клатчи-конверты в новой коллекции Юлии Николаевой. Белый, серый и черные цвета. Натуральные ткани — лен и хлопок. Яркий акцент коллекции – васильковая водолазка и платье-сетка. Принты: круги, классическая полоска. Обувь: сандалии на плоской подошве.

www.instagram.com/yulianikolaeva.atelier/

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Yulia Nikolaeva, Юлия Николаева, весна-лето 2018