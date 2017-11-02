Капсульная коллекция Джеффри Кэмпбелла для Tervolina

Обувь как яркая деталь образа, вдохновленного уличной модой с винтажными нотками — главная идея новой капсульной коллекции, созданной Tervolina и американским дизайнером Джеффри Кэмпбеллом. Это уже второй опыт совместной работы — первая коллаборация была успешно представлена летом 2017 года.

Джеффри Кэмпбелл известен как создатель необычной, оригинальной обуви в духе уличной моды. Любовь дизайнера к выразительным формам и деталям ярко отразилась в капсульной коллекции Jeffrey Campbell for Tervolina, посвященной осенне-зимнему сезону 2017.

В коллекции представлен целый ряд эффектных моделей, начиная от стильных туфель в духе 60-х и заканчивая массивными ботинками, отсылающими к образам рок-звезд. Дизайнер предлагает большое число моделей на актуальной осенью и зимой высокой платформе — от лаконичных до ярко декорированных ремнями, камнями и крупным жемчугом.

Культовые сапоги-казаки выглядят по-новому, благодаря утонченной форме и таким деталям, как каблук с металлическим обрамлением и красно-белая звезда на фронтальной части. Благодаря изысканной форме модель легко сочетать и с джинсами, и с женственными платьями из струящихся тканей. Есть мини-вариант казаков — высокие остроносые туфли из глянцевой кожи с ремешком.

Поклонницам стиля ретро адресованы элегантные туфли из лаковой синей кожи с характерной пряжкой голубого цвета на трапециевидном каблуке. Особую пикантность модели придает белая подошва, контрастирующая с верхом.

Адепты классики оценят невесомые туфли и ботинки из тончайшей кожи, напоминающей перчаточную. Их необыкновенно удобно надевать и носить благодаря внутренней эластичной вставке. Классические ботинки у Джеффри Кэмпбелла выполнены по всем канонам, но и в них чувствуется страсть дизайнера к выразительным деталям — каблук таких моделей инкрустирован металлическими клепками и цепочкой изящного плетения.

Коллекция доступна в салонах в Москве:

Никольская ул., д. 4/5, 8(916) 579-58-46

ТРЦ «Европейский», Пл.Киевского вокзала, д 2, 8(916) 578-53-55

Тэги: Tervolina, ботинки, женская обувь, осень-зима 2017/18, туфли